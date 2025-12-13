La Regione Calabria finanzia l’intervento strategico sullo scalo e sulla viabilità: opera chiave per sviluppo, economia e identità del territorio

La Regione Calabria ha approvato il finanziamento dell’intervento per la messa in sicurezza del porto di Belvedere Marittimo e per il potenziamento della viabilità di accesso, assegnando 5 milioni di euro al Comune. Le risorse rientrano nella programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, che riconosce allo scalo un ruolo strategico per la mobilità, la sicurezza e le attività economiche legate al mare.

Il provvedimento consente di dare continuità a un percorso amministrativo avviato negli anni scorsi, superando le criticità delle precedenti programmazioni e garantendo finalmente la copertura finanziaria completa per la realizzazione dell’opera.

Un intervento articolato e pluriennale

Il progetto prevede una prima fase dedicata alla progettazione, alle indagini tecniche e alla preparazione del sito, cui seguirà l’esecuzione dei lavori veri e propri. L’intervento sarà suddiviso in lotti funzionali, così da assicurare un avanzamento ordinato e compatibile con le esigenze operative del porto.

Il cronoprogramma sarà di carattere pluriennale, con una distribuzione progressiva delle risorse e un maggiore impegno finanziario concentrato nella fase centrale dei lavori, in coerenza con la complessità dell’opera e con l’importanza strategica dell’infrastruttura.

Il sindaco Cascini: «Non un traguardo, ma l’inizio di una nuova fase»

A sottolineare il valore del finanziamento è il sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini: «Questo intervento dà finalmente struttura a una visione e mette a sistema un lavoro avviato anni fa. Il finanziamento è il risultato di un impegno costante e condiviso. Il porto non è un dettaglio della nostra geografia: è uno snodo che sostiene economia, identità e sviluppo. Metterne in sicurezza le strutture e migliorarne l’accessibilità significa dotare Belvedere Marittimo di un’infrastruttura all’altezza del suo ruolo. Non è un traguardo, ma l’avvio di una fase nuova, solida e ben definita».

Impieri: «Un investimento che va oltre l’aspetto tecnico»

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Impieri, che evidenzia la valenza più ampia dell’opera: «In una stagione in cui la qualità delle infrastrutture misura la credibilità delle istituzioni e la capacità di attrazione dei territori, il finanziamento del porto e della viabilità di accesso assume un valore che supera l’aspetto tecnico. È l’affermazione di una priorità pubblica: investire in funzionalità per restituire a Belvedere Marittimo un ruolo riconoscibile sul territorio e nel più ampio assetto costiero regionale».