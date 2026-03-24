Una serata capace di tenere insieme memoria e visione, mettendo al centro ciò che tiene in piedi l’economia locale: imprese, lavoro e comunità. È questo il filo conduttore dell’VIII edizione del Premio Imprese Storiche, andata in scena ieri alla Camera di Commercio di Cosenza, appuntamento ormai consolidato che celebra impegno, passione e resilienza di chi, da decenni, contribuisce allo sviluppo del territorio.

I numeri raccontano la portata dell’evento: 53 imprese storiche premiate e 34 lavoratori insigniti del Premio Fedeltà al Lavoro, giunto al suo terzo appuntamento. Ma l’edizione 2026 ha segnato anche un passaggio nuovo, con l’istituzione del Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza, assegnato per la prima volta a quattro imprenditori distintisi nei settori agricoltura, industria, commercio e artigianato. Un riconoscimento che rafforza l’identità dell’Ente camerale come snodo di sviluppo economico, sociale e culturale, in linea con il nuovo marchio.

Algieri: «Fare impresa è una scelta romantica»

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente Klaus Algieri, che ha puntato l’attenzione sul valore profondo dell’impresa, intesa non soltanto come produzione e fatturato, ma come atto di fiducia e responsabilità quotidiana. «Fare impresa è una scelta romantica. Romantica perché richiede fede: fede in un’idea quando ancora non esiste, nelle persone prima ancora dei numeri, nel domani anche quando il presente è complicato», ha detto.

Parole dirette, che hanno restituito il senso del riconoscimento agli imprenditori, definiti «un patrimonio»: «Voi siete un patrimonio. Un bene immateriale. Siete quelli che tengono accese le luci quando tutto intorno si spegne. Siete l’economia reale». E sul tema della continuità, uno dei passaggi più forti: «Non basta dire “questa è la tua azienda”. Serve poter dire “questa è una storia che vale la pena continuare”».

Il nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza: i quattro riconoscimenti

La novità più evidente dell’edizione 2026 è stata proprio l’assegnazione del nuovo premio, pensato per valorizzare figure imprenditoriali capaci di interpretare, ognuna nel proprio settore, un’idea di sviluppo legata a qualità, innovazione e radicamento.

Il Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza è stato assegnato a: Giuseppe Nola per l’Agricoltura, indicato come esempio di innovazione e cooperazione nel territorio della Sibaritide; Emilio e Guerino Aiello per l’Industria, simbolo di crescita imprenditoriale costruita con passione e tecnologia; Giuseppe Mazzocca per il Commercio, interprete del ruolo sociale del commercio di prossimità; Antonio Perri per l’Artigianato, espressione del saper fare calabrese tra tradizione e contemporaneità.

Imprese storiche e fedeltà al lavoro: la memoria produttiva della provincia

La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese attive da almeno 25 o 50 anni, realtà che rappresentano la memoria produttiva della provincia e un esempio concreto di continuità generazionale e radicamento territoriale. Accanto a loro, i lavoratori premiati per la fedeltà dimostrata nel tempo hanno dato voce a un’altra colonna del sistema economico: il valore umano del lavoro, fatto di dedizione, competenza e senso di appartenenza.

Di seguito elenco delle imprese e dei lavoratori premiati:

  • ASSIPOL S.R.L.
  • AZIENDA AGRICOLA BIOSILA DI ABBRUZZESE SALVATORE
  • AZIENDE AGRICOLE A GESTIONE ASSOCIATA 'CAMPOTENESE'
  • BALESTRA CARMELO
  • BILOTTA RAFFAELE
  • BRINDEC DI DE CAPUA BRUNO & C. S.A.S.
  • C.D. GEST - S.R.L.
  • CAFFE' DODARO DAL 1953 DI FABRIZIO DODARO
  • CARBONE CLIMATIZZAZIONE S.R.L.
  • CARPINO ALBERTO E FIGLIE SAS DI CARPINO CONCETTINA
  • CENTRALGOMME' DI ACCURSO MICHELE
  • CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO S.R.L.
  • CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA
  • DI GESU SALVATORE & C. SNC DI GAETANO DI GESU E F.LLI
  • ELP SRL
  • ERREPI EDILIZIA DI RENATO PIZZUTI
  • "FASHION LOOK BY MARIA" DI MARIA SERVIDIO
  • FABBRICATORE DARIO
  • FABIANO FRANCESCO
  • FARMACIA LA ROSA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
  • GABRIELE DOMENICO
  • GENCARELLI SERGIO
  • GRICAF S.R.L.
  • I.S.& T DI FORMOSO DOMENICO
  • IAQUINTA SAVERIO
  • INGEOS S.R.L.
  • INTERNET & IDEE SRL
  • LABORATORIO ASSOCIATO ANALISI CLINICHE DI DONNA S.R.L.
  • L'OTTICO DI SOMMA E MORRONE SNC
  • MADEO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.
  • MARCELLI VINCENZO
  • MATRAGRANO SRL
  • MC PARRUCCHIERI S.R.L.
  • MERIDIONAL SYSTEM S.R.L.
  • MORRONE S.R.L.'
  • OLD BAR DAL 1969 SCARPELLO LUIGI DI CURATOLO GERARDO
  • PANIFICIO SPADAFORA EUGENIO SRL
  • PAPAIANNI WANDA
  • PERCIACCANTE ALFREDO SAS & C.DI PERCIACCANTE GIOVAN BATTISTA
  • RISTORANTE DA GIANNI DI CANTURI VALENTINO
  • ROTA ROBERTO
  • SALVATORE AIELLO & C. S.R.L.
  • SCALZO SALVATORE
  • SCARNATI FRATELLI S.P.A.
  • SCORZAFAVE GERARDO
  • SECCIA ROSSELLA
  • SI.GE.I. S.R.L.
  • SOCIETA' AGRICOLA CONTESSA CARACCIOLO A R.L.S.
  • SPOSATO FRANCESCO
  • SPROVIERI S.R.L.
  • STAR HOUSE SRL
  • TIANO ARREDAMENTI DI TIANO SALVATORE
  • VILLAGGIO-CAMPING IL SALICE S.A.S. DI FALSETTA N.S.

Di seguito i dipendenti premiati:

  • GAGLIARDI GIUSEPPE ASSIPOL SRL
  • GROSSO ANTONIO ASSIPOL SRL
  • FIUMARA SERGIO CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO SRL
  • ALTOMARE ROSARIO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • D'AMICO FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • MAZZUCA ELVIRA ANTONELLA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • NIGRO FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • PETRONE FRANCESCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • PINGITORE GIUSEPPE CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • POSSIDENTE MARIAPOMPEI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • PUGLIESE CLAUDIO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
  • FERRISE GIUSEPPE GIOVANNI E VINCENZO POLICASTRI SNC
  • BENINCASA GIOVANNI ALGIERI AUTO SRL
  • OLIVERIO GIUSEPPE ALGIERI AUTO SRL
  • RUSSO PIERANGELO ALGIERI AUTO SRL
  • MORRONE FRANCESCO ALFA COMPUTER SRL
  • BENVENUTO GIOVANNI CD GEST SRL
  • DE CAPRIO GIUSEPPE CD GEST SRL
  • FELICE MARIO CD GEST SRL
  • FORTUNATO ANGELO CD GEST SRL
  • GALTIERI GAETANO CD GEST SRL
  • GALTIERI MAURIZIO CD GEST SRL
  • LAINO MAURIZIO CD GEST SRL
  • LAURITO GIUSEPPE COSIMINO CD GEST SRL
  • ROTONDARO PINO CD GEST SRL
  • TUFO GIANFRANCO CD GEST SRL
  • VILLANO VINCENZO CD GEST SRL
  • GENOVESE ANGELO SPROVIERI SRL
  • SOSTO DAMIANO SPROVIERI SRL
  • CONFORTI EUGENIO ALFREDO GOREDIL SRL
  • TERRANOVA COSIMO TRANSIT SRL
  • FLAVIO FRANCESCO SI.GE.I. SRL
  • PELUSO FABIO SI.GE.I. SRL
  • PERRI MARISA SI.GE.I. SRL