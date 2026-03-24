Una serata capace di tenere insieme memoria e visione, mettendo al centro ciò che tiene in piedi l’economia locale: imprese, lavoro e comunità. È questo il filo conduttore dell’VIII edizione del Premio Imprese Storiche, andata in scena ieri alla Camera di Commercio di Cosenza, appuntamento ormai consolidato che celebra impegno, passione e resilienza di chi, da decenni, contribuisce allo sviluppo del territorio.

I numeri raccontano la portata dell’evento: 53 imprese storiche premiate e 34 lavoratori insigniti del Premio Fedeltà al Lavoro, giunto al suo terzo appuntamento. Ma l’edizione 2026 ha segnato anche un passaggio nuovo, con l’istituzione del Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza, assegnato per la prima volta a quattro imprenditori distintisi nei settori agricoltura, industria, commercio e artigianato. Un riconoscimento che rafforza l’identità dell’Ente camerale come snodo di sviluppo economico, sociale e culturale, in linea con il nuovo marchio.

Algieri: «Fare impresa è una scelta romantica»

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente Klaus Algieri, che ha puntato l’attenzione sul valore profondo dell’impresa, intesa non soltanto come produzione e fatturato, ma come atto di fiducia e responsabilità quotidiana. «Fare impresa è una scelta romantica. Romantica perché richiede fede: fede in un’idea quando ancora non esiste, nelle persone prima ancora dei numeri, nel domani anche quando il presente è complicato», ha detto.

Parole dirette, che hanno restituito il senso del riconoscimento agli imprenditori, definiti «un patrimonio»: «Voi siete un patrimonio. Un bene immateriale. Siete quelli che tengono accese le luci quando tutto intorno si spegne. Siete l’economia reale». E sul tema della continuità, uno dei passaggi più forti: «Non basta dire “questa è la tua azienda”. Serve poter dire “questa è una storia che vale la pena continuare”».

Il nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza: i quattro riconoscimenti

La novità più evidente dell’edizione 2026 è stata proprio l’assegnazione del nuovo premio, pensato per valorizzare figure imprenditoriali capaci di interpretare, ognuna nel proprio settore, un’idea di sviluppo legata a qualità, innovazione e radicamento.

Il Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza è stato assegnato a: Giuseppe Nola per l’Agricoltura, indicato come esempio di innovazione e cooperazione nel territorio della Sibaritide; Emilio e Guerino Aiello per l’Industria, simbolo di crescita imprenditoriale costruita con passione e tecnologia; Giuseppe Mazzocca per il Commercio, interprete del ruolo sociale del commercio di prossimità; Antonio Perri per l’Artigianato, espressione del saper fare calabrese tra tradizione e contemporaneità.

Imprese storiche e fedeltà al lavoro: la memoria produttiva della provincia

La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese attive da almeno 25 o 50 anni, realtà che rappresentano la memoria produttiva della provincia e un esempio concreto di continuità generazionale e radicamento territoriale. Accanto a loro, i lavoratori premiati per la fedeltà dimostrata nel tempo hanno dato voce a un’altra colonna del sistema economico: il valore umano del lavoro, fatto di dedizione, competenza e senso di appartenenza.

Di seguito elenco delle imprese e dei lavoratori premiati:

ASSIPOL S.R.L.

AZIENDA AGRICOLA BIOSILA DI ABBRUZZESE SALVATORE

AZIENDE AGRICOLE A GESTIONE ASSOCIATA 'CAMPOTENESE'

BALESTRA CARMELO

BILOTTA RAFFAELE

BRINDEC DI DE CAPUA BRUNO & C. S.A.S.

C.D. GEST - S.R.L.

CAFFE' DODARO DAL 1953 DI FABRIZIO DODARO

CARBONE CLIMATIZZAZIONE S.R.L.

CARPINO ALBERTO E FIGLIE SAS DI CARPINO CONCETTINA

CENTRALGOMME' DI ACCURSO MICHELE

CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO S.R.L.

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA

DI GESU SALVATORE & C. SNC DI GAETANO DI GESU E F.LLI

ELP SRL

ERREPI EDILIZIA DI RENATO PIZZUTI

"FASHION LOOK BY MARIA" DI MARIA SERVIDIO

FABBRICATORE DARIO

FABIANO FRANCESCO

FARMACIA LA ROSA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

GABRIELE DOMENICO

GENCARELLI SERGIO

GRICAF S.R.L.

I.S.& T DI FORMOSO DOMENICO

IAQUINTA SAVERIO

INGEOS S.R.L.

INTERNET & IDEE SRL

LABORATORIO ASSOCIATO ANALISI CLINICHE DI DONNA S.R.L.

L'OTTICO DI SOMMA E MORRONE SNC

MADEO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.

MARCELLI VINCENZO

MATRAGRANO SRL

MC PARRUCCHIERI S.R.L.

MERIDIONAL SYSTEM S.R.L.

MORRONE S.R.L.'

OLD BAR DAL 1969 SCARPELLO LUIGI DI CURATOLO GERARDO

PANIFICIO SPADAFORA EUGENIO SRL

PAPAIANNI WANDA

PERCIACCANTE ALFREDO SAS & C.DI PERCIACCANTE GIOVAN BATTISTA

RISTORANTE DA GIANNI DI CANTURI VALENTINO

ROTA ROBERTO

SALVATORE AIELLO & C. S.R.L.

SCALZO SALVATORE

SCARNATI FRATELLI S.P.A.

SCORZAFAVE GERARDO

SECCIA ROSSELLA

SI.GE.I. S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA CONTESSA CARACCIOLO A R.L.S.

SPOSATO FRANCESCO

SPROVIERI S.R.L.

STAR HOUSE SRL

TIANO ARREDAMENTI DI TIANO SALVATORE

VILLAGGIO-CAMPING IL SALICE S.A.S. DI FALSETTA N.S.

Di seguito i dipendenti premiati: