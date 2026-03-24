A Cosenza l’ottava edizione con la novità del Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza: quattro riconoscimenti a imprenditori di agricoltura, industria, commercio e artigianato
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Una serata capace di tenere insieme memoria e visione, mettendo al centro ciò che tiene in piedi l’economia locale: imprese, lavoro e comunità. È questo il filo conduttore dell’VIII edizione del Premio Imprese Storiche, andata in scena ieri alla Camera di Commercio di Cosenza, appuntamento ormai consolidato che celebra impegno, passione e resilienza di chi, da decenni, contribuisce allo sviluppo del territorio.
I numeri raccontano la portata dell’evento: 53 imprese storiche premiate e 34 lavoratori insigniti del Premio Fedeltà al Lavoro, giunto al suo terzo appuntamento. Ma l’edizione 2026 ha segnato anche un passaggio nuovo, con l’istituzione del Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza, assegnato per la prima volta a quattro imprenditori distintisi nei settori agricoltura, industria, commercio e artigianato. Un riconoscimento che rafforza l’identità dell’Ente camerale come snodo di sviluppo economico, sociale e culturale, in linea con il nuovo marchio.
Algieri: «Fare impresa è una scelta romantica»
Ad aprire la cerimonia è stato il presidente Klaus Algieri, che ha puntato l’attenzione sul valore profondo dell’impresa, intesa non soltanto come produzione e fatturato, ma come atto di fiducia e responsabilità quotidiana. «Fare impresa è una scelta romantica. Romantica perché richiede fede: fede in un’idea quando ancora non esiste, nelle persone prima ancora dei numeri, nel domani anche quando il presente è complicato», ha detto.
Parole dirette, che hanno restituito il senso del riconoscimento agli imprenditori, definiti «un patrimonio»: «Voi siete un patrimonio. Un bene immateriale. Siete quelli che tengono accese le luci quando tutto intorno si spegne. Siete l’economia reale». E sul tema della continuità, uno dei passaggi più forti: «Non basta dire “questa è la tua azienda”. Serve poter dire “questa è una storia che vale la pena continuare”».
Il nuovo Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza: i quattro riconoscimenti
La novità più evidente dell’edizione 2026 è stata proprio l’assegnazione del nuovo premio, pensato per valorizzare figure imprenditoriali capaci di interpretare, ognuna nel proprio settore, un’idea di sviluppo legata a qualità, innovazione e radicamento.
Il Premio #LaCameradiCommerciodiCosenza è stato assegnato a: Giuseppe Nola per l’Agricoltura, indicato come esempio di innovazione e cooperazione nel territorio della Sibaritide; Emilio e Guerino Aiello per l’Industria, simbolo di crescita imprenditoriale costruita con passione e tecnologia; Giuseppe Mazzocca per il Commercio, interprete del ruolo sociale del commercio di prossimità; Antonio Perri per l’Artigianato, espressione del saper fare calabrese tra tradizione e contemporaneità.
Imprese storiche e fedeltà al lavoro: la memoria produttiva della provincia
La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese attive da almeno 25 o 50 anni, realtà che rappresentano la memoria produttiva della provincia e un esempio concreto di continuità generazionale e radicamento territoriale. Accanto a loro, i lavoratori premiati per la fedeltà dimostrata nel tempo hanno dato voce a un’altra colonna del sistema economico: il valore umano del lavoro, fatto di dedizione, competenza e senso di appartenenza.
Di seguito elenco delle imprese e dei lavoratori premiati:
- ASSIPOL S.R.L.
- AZIENDA AGRICOLA BIOSILA DI ABBRUZZESE SALVATORE
- AZIENDE AGRICOLE A GESTIONE ASSOCIATA 'CAMPOTENESE'
- BALESTRA CARMELO
- BILOTTA RAFFAELE
- BRINDEC DI DE CAPUA BRUNO & C. S.A.S.
- C.D. GEST - S.R.L.
- CAFFE' DODARO DAL 1953 DI FABRIZIO DODARO
- CARBONE CLIMATIZZAZIONE S.R.L.
- CARPINO ALBERTO E FIGLIE SAS DI CARPINO CONCETTINA
- CENTRALGOMME' DI ACCURSO MICHELE
- CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO S.R.L.
- CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETA' COOPERATIVA
- DI GESU SALVATORE & C. SNC DI GAETANO DI GESU E F.LLI
- ELP SRL
- ERREPI EDILIZIA DI RENATO PIZZUTI
- "FASHION LOOK BY MARIA" DI MARIA SERVIDIO
- FABBRICATORE DARIO
- FABIANO FRANCESCO
- FARMACIA LA ROSA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
- GABRIELE DOMENICO
- GENCARELLI SERGIO
- GRICAF S.R.L.
- I.S.& T DI FORMOSO DOMENICO
- IAQUINTA SAVERIO
- INGEOS S.R.L.
- INTERNET & IDEE SRL
- LABORATORIO ASSOCIATO ANALISI CLINICHE DI DONNA S.R.L.
- L'OTTICO DI SOMMA E MORRONE SNC
- MADEO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.
- MARCELLI VINCENZO
- MATRAGRANO SRL
- MC PARRUCCHIERI S.R.L.
- MERIDIONAL SYSTEM S.R.L.
- MORRONE S.R.L.'
- OLD BAR DAL 1969 SCARPELLO LUIGI DI CURATOLO GERARDO
- PANIFICIO SPADAFORA EUGENIO SRL
- PAPAIANNI WANDA
- PERCIACCANTE ALFREDO SAS & C.DI PERCIACCANTE GIOVAN BATTISTA
- RISTORANTE DA GIANNI DI CANTURI VALENTINO
- ROTA ROBERTO
- SALVATORE AIELLO & C. S.R.L.
- SCALZO SALVATORE
- SCARNATI FRATELLI S.P.A.
- SCORZAFAVE GERARDO
- SECCIA ROSSELLA
- SI.GE.I. S.R.L.
- SOCIETA' AGRICOLA CONTESSA CARACCIOLO A R.L.S.
- SPOSATO FRANCESCO
- SPROVIERI S.R.L.
- STAR HOUSE SRL
- TIANO ARREDAMENTI DI TIANO SALVATORE
- VILLAGGIO-CAMPING IL SALICE S.A.S. DI FALSETTA N.S.
Di seguito i dipendenti premiati:
- GAGLIARDI GIUSEPPE ASSIPOL SRL
- GROSSO ANTONIO ASSIPOL SRL
- FIUMARA SERGIO CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO SRL
- ALTOMARE ROSARIO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- D'AMICO FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- MAZZUCA ELVIRA ANTONELLA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- NIGRO FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- PETRONE FRANCESCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- PINGITORE GIUSEPPE CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- POSSIDENTE MARIAPOMPEI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- PUGLIESE CLAUDIO CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
- FERRISE GIUSEPPE GIOVANNI E VINCENZO POLICASTRI SNC
- BENINCASA GIOVANNI ALGIERI AUTO SRL
- OLIVERIO GIUSEPPE ALGIERI AUTO SRL
- RUSSO PIERANGELO ALGIERI AUTO SRL
- MORRONE FRANCESCO ALFA COMPUTER SRL
- BENVENUTO GIOVANNI CD GEST SRL
- DE CAPRIO GIUSEPPE CD GEST SRL
- FELICE MARIO CD GEST SRL
- FORTUNATO ANGELO CD GEST SRL
- GALTIERI GAETANO CD GEST SRL
- GALTIERI MAURIZIO CD GEST SRL
- LAINO MAURIZIO CD GEST SRL
- LAURITO GIUSEPPE COSIMINO CD GEST SRL
- ROTONDARO PINO CD GEST SRL
- TUFO GIANFRANCO CD GEST SRL
- VILLANO VINCENZO CD GEST SRL
- GENOVESE ANGELO SPROVIERI SRL
- SOSTO DAMIANO SPROVIERI SRL
- CONFORTI EUGENIO ALFREDO GOREDIL SRL
- TERRANOVA COSIMO TRANSIT SRL
- FLAVIO FRANCESCO SI.GE.I. SRL
- PELUSO FABIO SI.GE.I. SRL
- PERRI MARISA SI.GE.I. SRL