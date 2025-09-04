Resteranno in forza all’amministrazione per un altro anno, ma il sindaco Rosaria Succurro garantisce che l’iter per la loro stabilizzazione è stato già avviato
La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha incontrato in Municipio gli otto assistenti sociali che da due anni operano nel territorio comunale, confermandone la permanenza in servizio e avviando un percorso per la loro stabilizzazione.
“Abbiamo rinnovato i loro contratti per un ulteriore anno – ha dichiarato Succurro – perché il loro lavoro, svolto con passione e spirito di servizio, è stato fondamentale per seguire i casi più gravi e più lievi e per custodire il tessuto sociale della nostra comunità”.
“Gli assistenti sociali – ha aggiunto la prima cittadina – hanno saputo coniugare competenza e umanità. Hanno dato aiuto e conforto a famiglie e persone fragili. È giusto che il loro impegno venga riconosciuto con prospettive certe”.
La sindaca ha quindi annunciato che il Comune ha avviato per loro un percorso di stabilizzazione. “Sono convinta – ha affermato – che presto arriveremo a un contratto a tempo indeterminato. È un passo importante per i professionisti interessati e per tutta la comunità, che ha bisogno di servizi sociali stabili e qualificati”.
Infine, Succurro ha chiarito la visione politica alla base della scelta amministrativa. “Abbiamo a cuore le sorti della nostra città. Per questo lavoriamo affinché donne e uomini possano avere i mezzi per costruire una famiglia con serenità e – ha concluso la sindaca – pensare al futuro con più certezza e tranquillità”.