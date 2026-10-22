Le iniziative coinvolgono disabilità, giovani, migranti e Terzo settore. Interventi previsti anche a Morano Calabro, Jonadi e Soveria Mannelli

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Cinque progetti dedicati all’imprenditoria sociale, all’inclusione lavorativa e al welfare territoriale saranno realizzati in Calabria e Basilicata con un finanziamento complessivo di 920mila euro.

Le iniziative sono state selezionate attraverso il bando “Rigenerare comunità: imprenditoria sociale, welfare, benessere e reciprocità”, promosso dalla Fondazione Carical insieme alla Fondazione con il Sud e alla Fondazione Peppino Vismara.

I progetti sono stati presentati il 22 ottobre al Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Nicola Fiorita, il presidente di Fondazione Carical Giovanni Pensabene, il presidente di Fondazione con il Sud Stefano Consiglio e il direttore generale della Fondazione Peppino Vismara Carmine Guanci.

Le risorse messe a disposizione

Dei 920mila euro complessivi, 420mila sono stati messi a disposizione dalla Fondazione con il Sud. Fondazione Carical e Fondazione Peppino Vismara contribuiranno invece con 250mila euro ciascuna.

I progetti saranno attuati da partenariati composti da associazioni, istituzioni locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali e soggetti profit.

L’obiettivo comune è intervenire sulle fragilità socio-economiche attraverso attività capaci di produrre inclusione, autonomia e nuove opportunità di lavoro.

A Morano Calabro il progetto dedicato al Pollino

In provincia di Cosenza è stato selezionato “POPP – Pollino, People, Projects”, promosso da Catasta Pollino Società cooperativa impresa sociale con sede a Morano Calabro.

L’intervento punta a rafforzare le capacità imprenditoriali e occupazionali del Terzo settore locale. Il progetto interesserà il territorio del Parco nazionale del Pollino e intende sostenere le organizzazioni impegnate nello sviluppo sociale ed economico dell’area.

I dettagli sulle attività, sui Comuni coinvolti e sui destinatari saranno definiti durante la fase di attuazione.

Un food truck sociale a Jonadi

Nel Vibonese prenderà avvio “Comunità in Viaggio: il Food Truck Sociale del Dono”, promosso dall’associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei “Il Dono”.

Il progetto prevede la realizzazione di una friggitoria sociale e di un food truck. Le attività saranno utilizzate come strumenti per favorire l’autonomia e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

L’iniziativa unirà formazione, produzione alimentare e lavoro, con l’obiettivo di costruire percorsi sostenibili e replicabili sul territorio.

Welfare culturale a Soveria Mannelli

A Soveria Mannelli sarà sviluppato il progetto “Casa Deda. Welfare Culturale, Rigenerazione Urbana e Inclusione Giovanile”, promosso da Deda APS.

È prevista la creazione di un presidio stabile di welfare culturale destinato ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità.

La struttura offrirà occasioni di aggregazione, orientamento e formazione, mettendo in relazione attività culturali e interventi sociali. Il progetto mira inoltre a recuperare spazi e relazioni all’interno della comunità.

La sartoria sociale di Policoro

A Policoro, in provincia di Matera, sarà avviato “Il Telaio Sociale”, promosso dalla cooperativa sociale QÛM – Impresa Sociale.

Il progetto prevede la nascita di una sartoria sociale rivolta in particolare alle persone con disabilità e con background migratorio. L’attività punta a favorire l’acquisizione di competenze e l’inserimento lavorativo attraverso la produzione artigianale.

I percorsi per le persone con disturbi dello spettro autistico

A Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, sarà realizzato “Semi in Crescita: Radici di Cura, Passi che Avanzano”, promosso da APS Paesaggi Meridiani.