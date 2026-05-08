Il programma prevede masterclass dedicate a vino, olio, birra artigianale, miele, pizza e fusillo orsomarsese, oltre a talk su agricoltura, welfare, formazione, lavoro e sviluppo territoriale. In calendario anche momenti musicali, spettacoli, degustazioni guidate e i Wine & Cocktail Party serali

Al via la terza edizione di “Vino da aMare”, l’evento promosso dall’Associazione Gregorio Caloprese “I Borghi delle Torri” in collaborazione con ARSAC e Regione Calabria, in programma venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio ad Aieta, all’interno del prestigioso Palazzo Rinascimentale Martirano Cosentini Spinelli.

Un evento lungo tre giorni

Per tre giorni il borgo di Aieta diventerà il cuore pulsante di un ricco calendario di appuntamenti tra wine experience, masterclass, percorsi sensoriali, tavoli tematici, wine talk, dibattiti scientifici, musica, show cooking, laboratori culinari e storytelling territoriale. Un viaggio immersivo nell’identità della Calabria, tra enogastronomia, storia e tradizioni, con uno sguardo attento alla valorizzazione dei prodotti locali, all’innovazione e allo sviluppo turistico sostenibile e destagionalizzato.

Vetrina socio-culturale

L’evento si conferma una grande vetrina socio-culturale e un laboratorio di idee, rivolto non solo agli amanti del vino ma anche a buyer, espositori, imprenditori, operatori turistici, scuole e professionisti del settore, con l’obiettivo di favorire networking, formazione e nuove opportunità di business per le filiere vitivinicole e agroalimentari calabresi.

Il confronto tra istituzioni

Ampio spazio sarà dedicato al confronto tra istituzioni, esperti e operatori, con interventi di Gianluca Gallo, assessore regionale all’agricoltura; Pasqualina Straface, assessore regionale al Welfare; i consiglieri regionali Elisabetta Santoianni e Antonio de Caprio; Fulvia Caligiuri, direttore ARSAC; Giuseppe Oliva, direttore di Calabria Verde; il presidente della provincia di Cosenza Biagio Faragalli e l’europarlamentare Giusy Princi, oltre alla partecipazione dei rappresentanti del GAL Pollino, GAL Valle Crati, GAL Savuto, Tirreno, Serre Cosentine e GAL Riviera dei Cedri.

Tra i protagonisti anche il mondo della formazione con gli istituti alberghieri di Praia a Mare e Diamante, l’Istituto Tecnico Agrario di Cirella, l’Istituto Turistico “Ugo Calvanese” e l’Istituto Professionale per i servizi sociosanitari A. Gabriele di Tortora. Numerosi gli ospiti e i professionisti coinvolti, Enzo Grisolia, Luciano Valente, Antonio De Luca.

Il programma

Il programma prevede masterclass dedicate a vino, olio, birra artigianale, miele, pizza e fusillo orsomarsese, oltre a talk su agricoltura, welfare, formazione, lavoro e sviluppo territoriale. In calendario anche momenti musicali, spettacoli, degustazioni guidate e i Wine & Cocktail Party serali.

Tra gli appuntamenti di rilievo il convegno scientifico “Radici mediterranee: nutrizione e longevità”, i tavoli tematici sui GAL e sulla marginalità dei borghi, e la presentazione di progetti innovativi legati al territorio, che coinvolgono tutte le Pro Loco della provincia di Cosenza, nonché l’UNPLI della Campania e della Basilicata.

I premi

Sabato è in programma la premiazione “Chef del Domani” dedicato agli istituti alberghieri, mentre domenica spazio al gran finale con i Premi Eccellenze “Vino da aMare” 2026, che vedranno il conferimento di riconoscimenti al Maestro Gerardo Sacco e al Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco.

Vetrina enogastronomica

Sarà un evento straordinario – ha affermato Roberta Croce, presidente dell’associazione Caloprese - una grande vetrina enogastronomica e socioculturale non solo per Aieta, ma per tutta la Calabria. Un vero laboratorio di idee, proposte, esperienze e innovazioni.L’evento sarà rivolto a buyer, espositori, imprenditori, operatori turistici e ristoratori, ma anche un’occasione in cui, per tre giorni, tutti gli addetti ai lavori potranno scambiarsi conoscenze, esperienze e progettualità.L’obiettivo è contribuire a rendere la Calabria un luogo di accoglienza di qualità. Stiamo lavorando insieme per realizzare un sogno condiviso, un progetto destinato a crescere e consolidarsi negli anni.

La soddisfazione di Gallo

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha creduto nell’iniziativa sin dalla prima edizione: «Siamo alla terza edizione di “Vino da aMare”, a cura dell’associazione Caloprese, che voglio ringraziare per essere animatrice, dal punto di vista culturale, di manifestazioni che riguardano il settore agricolo primario, quello agroalimentare e l’enogastronomia, ma anche la valorizzazione del territorio. In questo caso parliamo di vini, ma attraverso i vini parliamo di tanto altro.

Uno dei borghi più belli

Tutto si svolge ad Aieta, in uno dei borghi più belli d’Italia, all’interno di un palazzo rinascimentale completamente restaurato. La Regione, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura e l’Arsac, è felice di sostenere iniziative come questa, che servono a raccontare una Calabria diversa. Ci vediamo tutti ad Aieta dall’8 al 10 maggio».

“Vino da aMare” si presenta così come un evento identitario e strategico per la promozione della Calabria, capace di unire cultura, gusto e sviluppo in un’unica esperienza senza tempo.