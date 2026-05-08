Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal candidato sindaco confermando la decisione del Tar Calabria. In corsa, dunque, ci sarà una sola lista, “Futuro Tortorese”. Ma per rinnovare il consiglio comunale servirà il quorum

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della lista “Prospettiva Futura” per la riammissione alla competizione elettorale di Tortora del 24 e 25 maggio prossimi. La decisione è definitiva. Il sindaco uscente Antonio Iorio, candidatosi alla guida della compagine, aveva proposto appello al massimo tribunale amministrativo impugnando la decisione del Tar Calarbia, che a sua volta aveva confermato l’esclusione decisa dalla commissione elettorale circondariale di Paola.

I motivi dell’esclusione

La ricusazione era stata decisa per la mancata autentica delle firme dei sottoscrittori della lsita “Prospettiva Futura”. Sebbene la squadra abbia presentato il materiale controfirmato dal pubblico ufficiale incaricato nel pomeriggio stesso, il tribunale amministrativo regionale ha evidenziato che l’autentica delle firme è un elemento cruciale per l’ammissione alla tornata elettorale e che tutti i successivi tentativi di rimediare a una documentazione priva di autentica sono vani. A nulla è valsa l’ammissione dell’errore da parte del pubblico ufficiale, allegata al ricorso. Per il Tar i candidati hanno il dovere inderogabile di controllare che l’iter burocratico sia privo di lacune.

Una sola lista in campo

Con la decisione del Consiglio di Stato, la competizione elettorale di Tortora, dunque, vedrà in corsa una sola lista, “Futuro Tortorese”, capeggiata dal candidato sindaco Salvatore Carluccio. Affinché si possa formare il nuovo consiglio comunale, però, occorre che si rechi alle urne almeno il 40% degli aventi diritti al voto e che il 50% dei voti sia valido. Pena, il commissariamento del Comune.

Il messaggio di Prospettiva Futura

La squadra di “Prospettiva Futura” ha subito comunicato l’esito del ricorso con queste parole: «Con le sentenze del Tar prima e del Consiglio di Stato oggi, è stato definitivamente stabilito che la lista Prospettiva Futura non potrà partecipare alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Abbiamo percorso fino in fondo ogni strada possibile, presentando tutti i ricorsi e gli atti necessari per tutelare il diritto alla partecipazione democratica. L’esito non è quello che speravamo, ma riteniamo doveroso rispettare le decisioni degli organi della giustizia amministrativa.

Desideriamo ringraziare di cuore le tante persone che in queste settimane ci hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato con fiducia e affetto. Il vostro supporto è stato prezioso, autentico, e rappresenta un patrimonio umano che non si disperde: rimane, si custodisce e continua a dare senso al lavoro svolto.

Nei prossimi giorni comunicheremo la data di un incontro pubblico di saluto e ringraziamento, un momento per condividere ciò che questo percorso ha rappresentato per tutti noi».