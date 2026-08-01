L'iniziativa esprime la piena soddisfazione dell'assessore al Turismo Marco Carrozzino, che ha voluto programmare le due serate principali guardando con attenzione al pubblico giovanile, senza escludere la possibilità che il cartellone possa arricchirsi con altre date dedicate alla musica e al divertimento

La Riviera dei Cedri si prepara a vivere un agosto indimenticabile grazie agli attesi appuntamenti del Belvedere Summer Festival, promossi dal Comune di Belvedere Marittimo in collaborazione con diversi privati.

Evento pensato per i giovani

L'iniziativa esprime la piena soddisfazione dell'assessore al turismo Marco Carrozzino, che ha voluto fortemente programmare le due serate principali guardando con particolare attenzione al pubblico giovanile, senza escludere la possibilità che il cartellone possa arricchirsi ulteriormente con altre date dedicate alla musica e al divertimento.

Il programma

Il programma prende il via giovedì 1° agosto a partire dalle ore 23:00 sul lungomare, nell'area isola pedonale, con il live music show targato Deva, affiancato in consolle da Vincenzo Monetta e dai local DJ Antonio Presta e Giammarco Fiorillo, con la voce di Luca Virno. Il secondo grande appuntamento è fissato per la notte di San Lorenzo, il 10 agosto dalle ore 00:00 direttamente sulla spiaggia del lungomare, dove sotto le stelle andrà in scena lo special act "A volte ritornano - per sognare ancora una volta!" firmato da Gianluigi Arena e Gianfranco Amodeo, insieme ad Antonio Presta, Giammarco Fiorillo e la carica vocale di Ginevra Voice, per una stagione estiva all'insegna dell'energia, del coinvolgimento e della grande musica sul mare.