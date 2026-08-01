"La maggioranza non esiste più e il sindaco Franz Caruso non è più in grado di governarla". È questo il duro attacco che il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia rivolge all'amministrazione comunale di Cosenza dopo le tensioni emerse all'interno del Partito Democratico.

Per i consiglieri Francesco Spadafora, Giuseppe D'Ippolito e Ivana Lucanto, la sfiducia espressa nei confronti della vicesindaca Maria Locanto da parte di esponenti dello stesso Pd rappresenta la conferma di una crisi politica ormai conclamata.

Secondo Fratelli d'Italia, le divisioni interne alla maggioranza si rifletterebbero direttamente sull'azione amministrativa, con una giunta ritenuta incapace di affrontare le principali criticità della città, dalla manutenzione delle strade alla crisi idrica, passando per decoro urbano, sicurezza, tributi, periferie e servizi ai cittadini.

Per il gruppo di opposizione, il recente voto sul presidente del collegio dei revisori non sarebbe sufficiente a dimostrare la tenuta della coalizione, mentre il sindaco sarebbe chiamato ad assumersi la responsabilità politica della situazione e ad aprire una riflessione sul futuro dell'amministrazione.

A meno di un anno dalle elezioni comunali del 2027, Fratelli d'Italia sostiene che Cosenza non possa permettersi una fase di stallo politico e amministrativo e ribadisce l'intenzione di proseguire il proprio ruolo di opposizione, presentando proposte e vigilando sull'operato della giunta.