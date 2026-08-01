Alle 19:46 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei. Il bilancio provvisorio è di 21 feriti, di cui due in codice rosso. La Protezione civile ha allestito 185 posti letto al Palatrincone di Pozzuoli per accogliere gli sfollati.

Lo sciame sismico è proseguito per tutta la notte. Secondo gli ultimi aggiornamenti, dalla serata di ieri sono state registrate 14 scosse di magnitudo superiore a 2.0. Dopo il sisma principale delle 19:46, una nuova scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 22, con ipocentro a 3 chilometri di profondità.

Tra gli eventi più significativi della notte e della prima mattinata si segnalano tre scosse di magnitudo 3.1, registrate alle 23:35, all'1:20 e alle 5:47. Due minuti dopo, alle 5:49, è stata rilevata un'ulteriore scossa di magnitudo 3.0. Tutti gli eventi sono stati localizzati a una profondità di circa un chilometro.