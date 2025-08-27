La sesta edizione della manifestazione animerà Piazza Madonna di Fatima con concerti gratuiti e degustazioni di prodotti tipici locali

Torna a Cantinella il Cantinella Beer Fest 2025, manifestazione ricreativo-culturale che da sei anni anima l’estate della popolosa località di Corigliano Rossano. L’evento, in programma il 30 e 31 agosto, rientra nel cartellone del Co.Ro. Summer Fest 2025 ed è patrocinato dal Comune.

Organizzato dall’associazione culturale “Amici del Sud”, ideatrice del format sin dal 2020, il festival unisce musica dal vivo, degustazioni di birre e prodotti tipici locali, in un contesto gratuito e aperto a tutti.

Un weekend tra musica e tradizione

La manifestazione si svolgerà in Piazza Madonna di Fatima, cuore della comunità di Cantinella, diventata ormai punto di riferimento per l’estate cittadina.

Sabato 30 agosto 2025 salirà sul palco Davis Muccari, tra i talenti più limpidi della musica etno-popolare calabrese, con esperienze che spaziano dalle collaborazioni con Ciccio Nucera a Tony Esposito. Dal 2020 è legato all’etichetta discografica Calabriasona, con cui ha pubblicato diversi lavori di successo.

Domenica 31 agosto 2025 chiuderà il festival la band Mosaiko, nota per il suo stile pop-funk e per brani come “Vado Via”, realizzato con il maestro Fio Zanotti, e “Lady Road”. La loro energia promette uno spettacolo coinvolgente e originale.

Un appuntamento che cresce

Negli anni il Cantinella Beer Fest si è consolidato come uno degli eventi più attesi della programmazione estiva di Corigliano Rossano. Alla musica si affiancano spazi di degustazione enogastronomica, con prodotti di qualità provenienti dal territorio e dai comuni vicini.

La manifestazione non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione di promozione culturale e di valorizzazione delle tradizioni locali, capace di richiamare un pubblico sempre più numeroso.