L’evento tellurico si è verificato prima delle 19 e ha interessato la zona ionica della provincia di Crotone. Il sisma, tuttavia, è stato avvertito anche nella Sila cosentina
Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7 è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi nell’area del Crotonese, con epicentro a 1 chilometro a sud-est di San Nicola dell’Alto, in provincia di Crotone.
Il sisma si è verificato alle 18.48 ora italiana, a una profondità di 32 chilometri ed è stato localizzato dalla INGV, Sala Sismica di Roma.
La scossa è stata avvertita in modo nitido anche a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove numerosi residenti hanno segnalato il movimento tellurico, percepito chiaramente soprattutto ai piani alti degli edifici.
Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro ricadono diversi comuni del Crotonese, tra cui San Nicola dell’Alto, Carfizzi, Melissa, Casabona, Strongoli, Pallagorio, Rocca di Neto, Umbriatico, Belvedere di Spinello, Verzino, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Santa Severina, Scandale, Cerenzia, Savelli, Caccuri, Roccabernarda e Castelsilano.
Pochi minuti dopo, alle 18.52 ora italiana, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo ML 2.0, con epicentro a 1 chilometro a sud di San Nicola dell’Alto, a una profondità di 36 chilometri. Anche questo evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Una terza di magnitudo 2.3 è stata registrata qualche secondo dopo, sempre nello stesso epicentro.
Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è costantemente monitorata dagli organi competenti.