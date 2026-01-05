L’allenatore Buscè schiera i suoi uomini con il classico 4-3-3. In campo sempre Langella affiancato da Kouan e Garritano. In attacco confermato Beretta
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Il Cosenza sfida il Monopoli al “Marulla” per la prima giornata del campionato di ritorno del girone C di serie C. L’allenatore Antonio Buscè punta sempre sul 4-3-3, schierando una formazione diversa rispetto a quella andata in campo contro la Cavese. Di seguito, le formazioni ufficiali:
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Dalle Mura, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Beretta, Florenzi. In panchina: Pompei, D’Orazio, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Silvestri, Ciotti, Mazzulla, Emmausso. All.: Buscè
MONOPOLI: Albertazzi, Angileri, Micieli, Battocchio, Longo, Greco, Valenti, Tirelli, Calcagni, Viteritti, Imputato. In panchina: Piana, Gagliano, Fall, Dudic, Paukstys, Cascella, Scipioni, Oyewale, Rossi, Ronco, Piccinini, Bordo. All.: D’Urso
ARBITRO: Esposito di Napoli
MARCATORI:
NOTE: Spettatori. Espulsi: Ammoniti: Angoli: 3-2. Recupero: 3’ pt
20:14
Florenzi, occasione clamorosa
Il giocatore sardo calcia a botta sicura in area di rigore ma Valenti devia la sfera in calcio d'angolo. Il Monopoli si salva, la palla infatti era destinta a finire in fondo al sacco.
20:08
Langella pericoloso
Destro di Langella, ex della gara, in area di rigore ma il portiere del Monopoli para in due tempi.
19:44
Cosenza-Monopoli, partita bloccata
Gara bloccata nella prima parte del primo tempo. Cosenza e Monopoli puntano sull'aggressività, in campo tanti scontri di gioco individuali. Lupi frenetici in fase di costruzione della manovra.
19:19
Come scende in campo il Cosenza
Cosenza pronto alla sfida della ventesima giornata del campionato di serie C, girone C, contro i pugliesi del Monopoli. L'allenatore Buscè schiera il 4-3-3. In difesa si rivede Dalle Mura, mentre a centrocampo viene confermato il trio Kouan-Langella-Garritano. In attacco, invece, spazio ancora a Beretta.