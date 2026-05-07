In un contesto sociale in cui la tutela della salute collettiva è una priorità, Cassano all’Ionio si prepara a una domenica di solidarietà e medicina preventiva. D urante la Festa della Madonna della Catena coincidente con la Festa della Mamma, Piazza Sandro Pertini diventerà un presidio sanitario per l'iniziativa "Cuori Aperti". L'appuntamento è fissato per domenica 10 maggio, dalle 9:00 alle 14:00 offrendo screening gratuiti volti alla diagnosi precoce di patologie spesso silenziose ma estremamente insidiose.

L'urgenza di tali controlli è dettata dalla gravità delle complicanze legate all'eccesso ponderale e allo scompenso glicemico. L'obesità, infatti, non è solo un problema estetico ma un pericoloso moltiplicatore di rischi che aumenta sensibilmente la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari, ipertensione e sindrome metabolica. Chi è affetto da obesità ha circa 10 volte più probabilità di soffrire di glicemia alta ed è esposto a un rischio maggiore di gravi patologie oncologiche, tra cui tumori al colon, al seno e al pancreas. Il diabete, se non correttamente monitorato e curato, può portare a conseguenze invalidanti. Tra i pericoli più seri figurano le complicanze microvascolari che danneggiano irreparabilmente reni (nefropatia), occhi (retinopatia) e nervi (neuropatia). Nei casi più gravi, l'assenza di cure adeguate può raddoppiare il rischio di mortalità o rendere necessarie amputazioni degli arti. La combinazione di queste due condizioni ha portato i medici a coniare il termine "diabesità", un quadro clinico in cui il rischio di infarto, ictus e insufficienza renale precipita drasticamente.

Il motore organizzativo dell'evento vede in prima linea il gruppo scout AGESCI Cassano 1, affiancato dal supporto del Servizio Sanitario Regionale e dal patrocinio del Comune di Cassano all’Ionio. La collaborazione tecnica dell'ASP di Cosenza garantirà la presenza di professionisti qualificati pronti a guidare i cittadini in questo percorso di consapevolezza. Intervenire oggi significa prevenire un domani segnato dalla cronicità. Un semplice controllo in piazza può essere il primo passo per difendere la propria vita.