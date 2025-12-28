Protagonista della serata è stato il Bethel Gospel Choir, che con le sue voci ha saputo trasmettere emozioni profonde, unendo musica, fede e messaggi di speranza

Il Comune di Castrolibero ha vissuto un momento di grande intensità spirituale e culturale con il Concerto di Natale Gospel “Dono d’Amore”, svoltosi ieri pomeriggio presso la Chiesa del SS. Salvatore, nel cuore del nostro splendido centro storico.

Protagonista della serata è stato il Bethel Gospel Choir, che con le sue voci ha saputo trasmettere emozioni profonde, unendo musica, fede e messaggi di speranza, in un clima autenticamente natalizio e sorretto da un’organizzazione impeccabile.

All’evento erano presenti l’Assessora alla Cultura Nicoletta Perrotti, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Ricchio e Don Franco Zumpano, parroco della Chiesa del SS. Salvatore, insieme a numerosi cittadini e rappresentanti della comunità. «Il Concerto di Natale Gospel rappresenta un momento prezioso di condivisione e identità – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura Nicoletta Perrotti –. Eventi canori come “Dono d’amore” rafforzano il legame tra tradizione, spiritualità e cultura, valorizzando i luoghi simbolo del nostro territorio e offrendo alla comunità occasioni autentiche di incontro e riflessione».

Un sentito ringraziamento va al Bethel Gospel Choir per l’intensa esibizione e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, confermando ancora una volta il valore della musica e della cultura come strumento di unione e crescita collettiva. Il Natale a Castrolibero continua nel segno della musica, della fede e della partecipazione.