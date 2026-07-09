Tre grandi generi musicali che hanno fatto la storia del mondo della musica, tre anime diverse unite da un unico filo conduttore che attraversa la cultura del Novecento. L’Orchestra Sinfonica Brutia torna protagonista con tre appuntamenti dedicati al mondo latino-americano, tra Tango, Bossa Nova e Cuba. “Questi tre concerti rappresentano l’epilogo di un interessante percorso formativo di residenza d’artista che la Brutia ha realizzato nello scorso mese di giugno nel bellissimo borgo di Cerisano.

Un’occasione per la quale ringraziamo l’amministrazione comunale – afferma il Maestro Francesco Perri, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Brutia – che conferma il suo impegno ad investire sull’arte e sulla cultura, realizzando percorsi virtuosi di valorizzazione del borgo attraverso tante iniziative di spessore”. Venerdì 10 luglio a Cerisano, nei Giardini di Palazzo Sersale, alle ore 21.30, il viaggio comincia con “Alma de Tango”, un movimento musicale che nasce dal Sud America, dall’Argentina in particolare, per divenire patrimonio universale.

Il programma, con Francesco Perri al pianoforte e alla direzione, spazierà dai grandi classici come Por una cabeza e Caminito, fino al nuevo tango d’avanguardia di Piazzolla, toccando le note di Bacalov, Gardel, Matos, Rodriguez, Troilo, e le contaminazioni cinematografiche del tango di Goran Bregović e del celebre El Tango de Roxanne. Dalla seduzione del tango si passa a un genere brasiliano unico, capace di ribaltare il senso della nostalgia e della saudade, intesa qui come gioia di vivere e contrasto alla tristezza. Venerdì 17 luglio, nel borgo di Cerisano sarà protagonista la musica di Bossa Nova. Lo spettacolo, scritto e diretto da Francesco Perri, racconterà la storia particolare di Maria, una ragazza sospesa nel perenne conflitto tra l’essere e l’apparire.

Sul palco, insieme all’Orchestra Sinfonica Brutia, ci saranno Flavio Scanga alla chitarra, Alessio Iorio al basso, Alessio Sisca alla batteria e la meravigliosa voce di Serena Lionetto. L'ultimo atto delle notti latino-americane è un omaggio alla musica cubana, nata dalla straordinaria valorizzazione di un popolo che vive una complessa crisi non solo economica, ma anche umana. Il concerto del 30 luglio, “Besame Cuba”, vedrà protagonista la Brutia accompagnare la cantante Alessia D’Andrea, su una serie di arrangiamenti curati da Alessio Iorio che, partendo dalle radici tradizionali di Cuba, si aprono a sofisticate influenze jazzistiche. L’Orchestra Sinfonica Brutia conferma così la sua vocazione ad attraversare trasversalmente generi musicali e repertori, tracciando una linea stilistica innovativa e oggi fortemente emulata.