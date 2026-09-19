Il borgo del Pollino ospita stand enogastronomici, pedalata di 14 km, area bimbi e spettacoli folk con il gruppo Miromagnum e i Tamburi di Monte Cerviero. Una festa per tutta la famiglia

Mormanno si trasforma nel vero e proprio centro propulsore dell’Appennino diventando protagonista dell’Appennino Bike Tour Festival, una giornata interamente dedicata al cicloturismo, alla promozione del territorio, alle tradizioni locali, alle associazioni e allo sviluppo sostenibile. L’appuntamento è per sabato 19 settembre.

Il programma della giornata

Le attività prendono il via a partire dalle 16:00 con l’apertura dell’area promozionale. Subito dopo è prevista la pedalata cicloturistica di 14 km attraverso un itinerario guidato alla scoperta del territorio locale, arricchito da soste per degustazioni e momenti di incontro.

Ad accompagnare l'evento per tutta la giornata ci penseranno gli stand enogastronomici, pensati per far conoscere e valorizzare le eccellenze del cibo e del vino di Mormanno e del Parco Nazionale del Pollino. L'evento è pensato per coinvolgere tutta la famiglia, per i più piccoli, infatti, è stata allestita un'area giochi dedicata.

Al rientro dalla pedalata, il paese accoglie i partecipanti con l'energia della tradizione popolare con le esibizioni del Gruppo Folkloristico Miromagnum e i ritmi dei Tamburi di Monte Cerviero che faranno da apripista a una serata ricca di iniziative, approfondimenti e intrattenimento musicale.

Un’occasione imperdibile da vivere insieme, una grande vetrina per Mormanno, un viaggio tra i sapori autentici del territorio e una festa aperta a grandi e bambini.