Sabato 4 luglio l'appuntamento con la storica manifestazione ideata da Luca Iacobini. Sul palco protagonisti del cinema e della fiction italiana per una serata che coniuga spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio

I Laghi di Sibari si preparano ad accogliere una nuova edizione de "Le Notti dello Statere", appuntamento ormai storico dell'estate calabrese. La ventiduesima edizione della manifestazione è in programma stasera sabato 4 luglio, con inizio alle 21.30, nell'area spettacoli del complesso turistico.

A confermare l'avvio dell'evento è il direttore artistico e fondatore Luca Iacobini, al lavoro sugli ultimi dettagli di un cartellone che, anche quest'anno, porterà sul palco volti noti del cinema e della fiction italiana.

Come da tradizione, il momento centrale della serata sarà la consegna dello Statere d'Argento, riconoscimento ispirato all'antica moneta della Magna Grecia, assegnato a personalità che si sono distinte nel panorama cinematografico e televisivo nazionale. Gli ospiti, oltre a ricevere il premio, incontreranno il pubblico raccontando esperienze, progetti e momenti della propria carriera.

Sul palco saliranno protagonisti che, con il loro talento, hanno dato vita a personaggi entrati nel cuore del pubblico. Tra gli ospiti di questa edizione: Daniela Ioia, Chiara Mastalli e Maddalena Stornaiuolo, che riceveranno lo Statere d’Argento per il loro percorso artistico, Antimo Casertano, attore e regista, interprete di numerose produzioni cinematografiche e televisive che lo hanno portato a collaborare con importanti registi italiani, Antonella Prisco, attrice impegnata da anni tra televisione, cinema e teatro, con un percorso artistico che l'ha vista protagonista di numerose produzioni di successo.

In oltre vent'anni di storia, Le Notti dello Statere è cresciuta fino a diventare molto più di una rassegna dedicata al cinema. La manifestazione ha progressivamente assunto il ruolo di spazio di confronto culturale e di promozione del territorio, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla valorizzazione dell'identità della Sibaritide e della Calabria attraverso il linguaggio dello spettacolo.

L'iniziativa, organizzata senza fini di lucro, è promossa con il patrocinio del Comune di Cassano all'Ionio e in collaborazione con l'Associazione Laghi di Sibari, consolidando un percorso che negli anni ha contribuito a fare della manifestazione uno degli eventi culturali di riferimento dell'estate calabrese.