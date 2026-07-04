È la paura irrazionale che a un momento di felicità segua inevitabilmente un evento negativo. Non è una malattia riconosciuta come disturbo autonomo, ma la psicologia la studia da anni perché può influenzare relazioni, benessere e qualità della vita

Quante volte, dopo aver ricevuto una bella notizia, ci siamo detti: «Meglio non esultare troppo, altrimenti succederà qualcosa di brutto»? Per molti è soltanto una superstizione o un modo di dire. Per altri, invece, questo pensiero diventa un vero e proprio schema mentale che impedisce di vivere serenamente i momenti positivi. È ciò che la psicologia definisce cherofobia, ovvero la paura di essere felici.

Il termine deriva dal greco chairo ("gioire") e phobos ("paura") e descrive la tendenza a evitare o vivere con disagio le esperienze che potrebbero generare felicità. Chi ne soffre teme che a un periodo di serenità seguirà inevitabilmente un evento tragico, una delusione o una perdita, come se la felicità fosse destinata a essere "punita".

La cherofobia non è riconosciuta come un disturbo psichiatrico autonomo nei principali manuali diagnostici, ma negli ultimi anni è diventata oggetto di numerosi studi scientifici. Le ricerche parlano più correttamente di "paura della felicità" o "avversione alla felicità", un fenomeno psicologico che può accompagnarsi ad ansia, depressione o difficoltà nella regolazione delle emozioni, pur non coincidendo necessariamente con queste condizioni.

Le cause possono essere diverse. In alcuni casi il timore nasce da esperienze traumatiche: una persona può aver vissuto un lutto, una separazione o un evento doloroso subito dopo un periodo particolarmente felice e aver inconsciamente associato le due esperienze. In altri casi incidono l'educazione ricevuta, convinzioni culturali o religiose e la tendenza al perfezionismo, che porta a vivere ogni momento positivo con il timore che possa svanire da un momento all'altro.

Tra i segnali più frequenti ci sono la difficoltà a lasciarsi andare durante occasioni piacevoli, il rifiuto di partecipare ad attività considerate divertenti, il senso di colpa quando le cose vanno bene e la convinzione che mostrare la propria felicità possa attirare sfortuna o provocare conseguenze negative. Alcune persone finiscono così per autosabotare relazioni, opportunità lavorative o esperienze gratificanti pur di evitare la sensazione di esporsi a una futura delusione.

Gli studiosi sottolineano anche il peso del contesto culturale. In molte società sono diffuse credenze secondo cui un'eccessiva felicità sarebbe destinata a essere seguita da un evento negativo o suscitare l'invidia altrui. Per questo la paura della felicità non riguarda solo la storia personale, ma può essere alimentata anche da convinzioni profondamente radicate nella cultura di appartenenza.

Gli esperti precisano, tuttavia, che essere prudenti o temere una delusione non significa automaticamente soffrire di cherofobia. La differenza sta nell'intensità e nella frequenza del comportamento: quando la paura di essere felici porta a rinunciare sistematicamente a esperienze positive o compromette la qualità della vita, può essere utile rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta. Percorsi come la terapia cognitivo-comportamentale aiutano infatti a riconoscere e modificare quei pensieri automatici che associano la felicità a un pericolo imminente.