Dal 21 al 26 luglio appuntamenti nei centri storici e nelle località costiere, tra concerti, Miss Italia, cinema e iniziative per famiglie

Sei giorni di appuntamenti distribuiti tra i centri storici, Schiavonea, Lido Sant’Angelo e le altre località di Corigliano-Rossano. Dal 21 al 26 luglio prosegue il programma del “Co.Ro. Summer Fest 2026”, il cartellone estivo promosso per offrire occasioni di incontro, cultura e divertimento a residenti e visitatori.

La nuova settimana di eventi propone musica leggera e lirica, cinema italiano, moda, fumetti, poesia, passeggiate culturali, street food, spettacoli per bambini e una tappa del concorso nazionale Miss Italia.

L’obiettivo del programma è valorizzare le diverse identità della città, coinvolgendo tanto i centri storici quanto le aree costiere e turistiche. Le iniziative interesseranno infatti Corigliano, Rossano, Schiavonea, Torre Sant’Angelo, Lido Sant’Angelo e Piana Caruso.

Martedì 21 luglio tra centro storico, fumetti e Miss Italia

La settimana si aprirà martedì 21 luglio con tre appuntamenti.

Alle 20.45, presso Villa Margherita, è previsto il raduno per “A spasso per il centro storico di Corigliano”, iniziativa già sperimentata nelle precedenti stagioni e capace, secondo gli organizzatori, di coinvolgere un numero crescente di partecipanti.

La passeggiata consentirà di riscoprire strade, monumenti e luoghi identitari del borgo antico, trasformando il centro storico in uno spazio di incontro e conoscenza.

Alle 21, nei giardini del Castello ducale, sarà protagonista il fumettista brasiliano Marcello Quintanilha con l’incontro “Vietato leggere i fumetti”, dedicato ai suoi “passaggi umani” e al rapporto tra narrazione per immagini, società e vita quotidiana.

Alle 21.30, a Schiavonea, si svolgerà invece una tappa del concorso Miss Italia. Nel corso della serata sarà assegnato il titolo di “Miss Città di Corigliano-Rossano”.

Mercoledì 22 luglio arriva “Jurassic night”

Due gli appuntamenti previsti per mercoledì 22 luglio.

Alle 20.30, nell’area di Torre Sant’Angelo, bambini e famiglie potranno partecipare a “Jurassic Co.Ro.”, con lo spettacolo “Jurassic night”.

L’iniziativa proporrà un’esperienza ispirata al mondo dei dinosauri, inserendosi nel segmento del cartellone rivolto ai più piccoli e al pubblico familiare.

Alle 21, al Teatro Rino Gaetano nell’area urbana di Rossano, tornerà Marcello Quintanilha. Il fumettista brasiliano sarà al centro di un nuovo momento di confronto dedicato alla propria attività artistica e narrativa.

Giovedì 23 luglio tre eventi a Schiavonea

La programmazione di giovedì 23 luglio sarà interamente concentrata a Schiavonea.

Il primo appuntamento inizierà alle 19.30 con “Parole fra le onde”, iniziativa curata dalla Fondazione Carmine De Luca.

Alle 20, in piazzetta Portofino, si terrà la seconda edizione della “Notte Azzurra”, durante la quale è prevista anche la finale di “Pruppettish”.

La serata proseguirà alle 21.30 in piazza Santa Maria ad Nives con “Notti di cinema italiano”. Sarà proiettato “Gioia mia”, film del 2025 diretto da Margherita Spampinato e interpretato, tra gli altri, da Marco Fiore e Aurora Quattrocchi.

La pellicola propone un racconto legato ai rapporti umani e generazionali, affidandosi alla sensibilità della regia e alle interpretazioni dei suoi protagonisti.

Venerdì 24 luglio la Notte dello Jonio e il concerto di Albertino e Corona

Quella di venerdì 24 luglio sarà una delle giornate più ricche dell’intera settimana.

Un nuovo incontro con Marcello Quintanilha si svolgerà presso l’associazione L’Aquilone, completando il percorso dedicato al fumettista brasiliano.

Dalle 20.30, Lido Sant’Angelo ospiterà la quarta edizione della “Notte dello Jonio”. L’iniziativa riunirà musica, artisti di strada, animazione, street food e spettacoli pensati anche per le famiglie.

Alle 21.30 sarà la volta di “Circus”, spettacolo curato dal Teatro della Libellula.

Il momento musicale più atteso è previsto alle 22.30, quando sul palco di Lido Sant’Angelo saliranno Albertino e Corona. Il concerto accompagnerà la parte conclusiva della Notte dello Jonio, trasformando l’area costiera in uno dei principali punti di ritrovo della serata.

Sabato 25 luglio tra moda e tradizioni calabresi

La moda sarà protagonista sabato 25 luglio a Torre Sant’Angelo.

A partire dalle 21.30 è prevista la sfilata organizzata da “Odesa Fashion”, appuntamento dedicato all’abbigliamento, allo stile e alle nuove proposte del settore.

Alla stessa ora, a Piana Caruso, si svolgerà “Cantastorie di Calabria”, iniziativa legata alla memoria popolare, alle narrazioni e alle tradizioni della regione.

La serata offrirà così due proposte differenti: da una parte il linguaggio contemporaneo della moda, dall’altra il patrimonio narrativo e culturale calabrese.

Domenica 26 luglio il festival dei colori, poesia e lirica

Tre appuntamenti concluderanno la settimana del Co.Ro. Summer Fest.

A partire dalle 17.30, il Palmeto di Schiavonea ospiterà l’“Eurospin Colors Festival Calabria – Eddie Brock”, evento caratterizzato da musica, colori e intrattenimento.

Alle 21, in piazza Steri, nell’area urbana di Rossano, si terrà la decima edizione di “Poesia sotto le stelle”, curata dal Circolo Culturale Rossanese.

Sempre alle 21, nella chiesa di Sant’Anna, nel centro storico di Corigliano, è previsto il concerto lirico del soprano Claudia Gallo.

La giornata conclusiva unirà quindi intrattenimento giovanile, poesia e musica classica, confermando la varietà dell’offerta proposta dal cartellone.

Un programma diffuso per valorizzare la città

Il calendario dal 21 al 26 luglio conferma la struttura diffusa del Co.Ro. Summer Fest, con eventi organizzati in luoghi diversi e rivolti a pubblici differenti.

La presenza contemporanea di appuntamenti culturali, turistici, musicali ed enogastronomici punta a favorire la partecipazione e a valorizzare sia la fascia costiera sia i centri storici.