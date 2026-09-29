Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 20.30, il pubblico assisterà a una prima esecuzione assoluta: “Fratello Sole, Sorella Luna – La Partitura Ritrovata”. Arte, spiritualità, cinema e memoria musicale si fondono in questo appuntamento che celebra due importanti ricorrenze: l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi e il centenario della nascita del Maestro Riz Ortolani.

Il concerto propone la ricostruzione fedele e originale della celebre colonna sonora composta da Ortolani nel 1972 per il capolavoro cinematografico di Franco Zeffirelli “Fratello sole, sorella luna”, un’opera entrata indelebilmente nella cultura popolare ma mai eseguita prima d’ora in forma di concerto.

Non esistendo una partitura d’orchestra originale completa, l’opera è rinata grazie a un meticoloso lavoro filologico condotto a partire dai manoscritti messi a disposizione dal figlio del compositore e presidente della Fondazione Riz Ortolani, con cui l’evento è realizzato in collaborazione.

La ricostruzione e le orchestrazioni sono state curate dal musicista calabrese Tommaso Morrone, che ha restituito al pubblico 17 brani originali, tra cui melodie celeberrime come Dolce sentire. A dirigere l’Orchestra Sinfonica Brutia e il Coro Laudate Dominum di Spezzano della Sila sarà il Maestro Francesco Perri. Il concerto vedrà inoltre un innesto scenico e narrativo curato attraverso testi originali, concepiti per creare un ideale fil rouge teatrale ed emotivo lungo l’intera partitura.