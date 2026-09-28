La vittima è Francesco Arturi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’impatto
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Un giovane di circa 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Nazionale a Corigliano. La vittima è Francesco Arturi. Si trovava a bordo di una moto. Al momento non sono stati chiariti i dettagli dello scontro né le circostanze che lo hanno provocato.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e i carabinieri. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I militari stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica per stabilire come si sia verificato l’impatto.
Restano da accertare diversi aspetti dell’accaduto, a partire dai mezzi coinvolti e dalla sequenza dei fatti. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire le cause dello scontro. In questa fase non ci sono elementi sufficienti per attribuire responsabilità o descrivere con precisione quanto è successo prima dell’incidente.
La ricostruzione dei fatti è ancora in corso. Ulteriori dettagli potranno emergere soltanto al termine delle verifiche sul posto e degli accertamenti condotti dagli investigatori.