L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato la lista degli enti che hanno esteso la definizione agevolata ai tributi locali. La guida alla sanatoria di multe, bolli e tasse comunali arretrate

A meno di un mese dall'apertura della finestra per le istanze telematiche, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco ufficiale delle 1.481 amministrazioni territoriali che hanno deliberato l'estensione della Rottamazione-quinquies ai propri carichi. La misura risponde all'esigenza degli enti locali di facilitare l'incasso di somme altrimenti difficilmente recuperabili con le procedure ordinarie. In Calabria hanno aderito 176 Comuni e 1 amministrazione provincial e, quella di Vibo Valentia. La via della rottamazione è stata scelta da tutti e cinque i capoluoghi di provincia.

La provincia di Cosenza, con 60 Comuni, è l'area con il maggior numero di amministrazioni aderenti. Segue Reggio Calabria con 56 Comuni. La provincia di Catanzaro è presente con 24 enti locali, Vibo Valentia con 20 e Crotone con 16.

Il quadro nazionale

Il 68% delle adesioni si concentra al Sud e nelle Isole. Per molte amministrazioni meridionali la rottamazione delle cartelle è uno strumento per recuperare i crediti ancora non riscossi.

Sicilia (256), Campania (183), Calabria (176), Puglia (137), Lazio (133) e Sardegna (119) sono le regioni con il maggior numero di adesioni tra i Comuni.

Tra i grandi centri urbani figurano Roma, Napoli, Bari e Palermo, mentre hanno scelto di non aderire città come Milano e Torino, mentre le relative città metropolitane hanno detto sì.

Nell’elenco compaiono anche 5 Regioni, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia e Umbria, che hanno aperto la sanatoria per la riscossione del bollo auto.

Quali debiti possono essere rottamati

L'estensione della definizione agevolata alle entrate regionali e locali è stata introdotta in Parlamento attraverso un correttivo al decreto fiscale della scorsa primavera (Decreto Legge n. 38/2026), che ha recepito gli impianti della legge di Bilancio 2026. Nella sanatoria delle cartelle rientrano tutti i carichi, sia tributari che non tributari, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La platea di entrate è ampia: Imu, Tari, multe stradali, bollo auto, ma anche canoni e tariffe non versate per asili nido, trasporto scolastico e mense.

Per gli enti che si affidano ad AdeR, la misura copre indistintamente tutte le categorie di carichi affidati.

Restano tassativamente esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

La misura dell'AdeR si applica esclusivamente ai carichi affidati all'Agente nazionale. Per i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati, la legge di Bilancio 2026 ha attribuito agli enti territoriali la facoltà di approvare regolamenti autonomi per definizioni agevolate indipendenti.

La sfida finanziaria: recuperare 6 miliardi da un magazzino di 42 miliardi

L'operazione rappresenta un tentativo estremo di riscuotere risorse dal vasto magazzino della riscossione locale, che a fine 2024 accumulava 41,97 miliardi di euro di crediti giacenti.

Sebbene la maggior parte di questo ammontare risulti strutturalmente inesigibile - poiché riferita a soggetti deceduti, nullatenenti o già sottoposti infruttuosamente a pignoramenti e ipoteche -, le amministrazioni territoriali stimano che vi siano circa 6 miliardi di euro con concrete possibilità di incasso grazie all'azzeramento di sanzioni e interessi.

Il calendario operativo: dalle domande al piano di rientro in 54 rate

Per consentire l'accesso alla misura, gli enti locali interessati hanno dovuto adottare un apposito provvedimento entro il 31 luglio 2026. L'iter della sanatoria segue ora una tabella di marcia stringente.

Entro il prossimo 15 ottobre AdeR renderà disponibili nell'area riservata del proprio sito internet i dati necessari per individuare con esattezza i carichi definibili.

Presentazione delle istanze (16 ottobre – 15 dicembre 2026)

I contribuenti potranno inoltrare la domanda di adesione dal 16 ottobre al 15 dicembre, esclusivamente in modalità online sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Entro il 28 febbraio 2027 l'Agenzia invierà ai richiedenti il conteggio definitivo con l'importo da versare per la definizione.

Scadenza dei pagamenti e rateizzazione, si parte a marzo 2027

AdeR ha comunicato che il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027. In alternativa, il contribuente potrà opzionare un piano fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.

La prima rata andrà saldata a marzo 2027, mentre le successive 53 scadenze si distribuiranno a cadenza bimestrale. Ciascuna singola tranche non potrà essere inferiore a 100 euro.

L’elenco dei Comuni calabresi

Provincia di Cosenza

Acri, Altilia, Altomonte, Belmonte Calabro, Belsito, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Calopezzati, Cariati, Carolei, Casali del Manco (sono inclusi anche i carichi affidati dagli ex comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), Cassano all'Ionio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cervicati, Cleto, Corigliano-Rossano (sono inclusi anche i carichi affidati dagli ex comuni di Corigliano Calabro e Rossano), Diamante, Dipignano, Fagnano Castello, Firmo, Francavilla Marittima, Fuscaldo, Lattarico, Longobucco, Luzzi, Malito, Mandatoriccio, Marano Principato, Marzi, Mongrassano, Mormanno, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Plataci, Rende, Roggiano Gravina, Rose, Roseto Capo Spulico, San Demetrio Corone, San Fili, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lucido, San Marco Argentano, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Scalea, Scigliano, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Terravecchia, Torano Castello, Trebisacce, Verbicaro, Villapiana.

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Africo, Agnana Calabra, Anoia, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bova, Bovalino, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Galatro, Gerace, Gioiosa Ionica, Laganadi, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Melicucco, Monasterace, Palmi, Polistena, Reggio di Calabria, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Siderno, Sinopoli, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Provincia di Catanzaro

Borgia, Botricello, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Cicala, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Girifalco, Guardavalle, Isca Sullo Ionio, Lamezia Terme, Montepaone, Motta Santa Lucia, Pentone, Pianopoli, San Sostene, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Squillace, Tiriolo, Vallefiorita.

Provincia di Vibo Valentia

Briatico, Dasà, Dinami, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Maierato, Mileto, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Gregorio d'Ippona, Serra San Bruno, Simbario, Spilinga, Tropea, Vallelonga, Vibo Valentia, Zambrone. Nell’elenco degli enti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies è presente anche l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

Provincia di Crotone

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Cerenzia, Cirò, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto (con indicazione della concessionaria I.N.P.A. S.p.A.), Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, Santa Severina, Strongoli, Umbriatico.