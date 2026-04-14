Torna a pulsare il cuore culturale di Piazza Amendola attraverso un modello di rigenerazione urbana che dovrà segnare la rinascita di un intero quartiere restituendo ai cosentini luoghi vivi, identitari e destinati a molteplici attività. Giovedì 16 aprile sarà una giornata storica per questa vera e propria rinascita culturale rappresentata da una serie di eventi che inizieranno al mattino per concludersi a sera inoltrata.

Di assoluta centralità la riapertura del Cinema Italia e prima ancora l’intitolazione del vicino anfiteatro allo scrittore, drammaturgo, regista e uomo di teatro Vincenzo Ziccarelli, figura di spicco della cultura non solo calabrese, ma anche nazionale.

«La riapertura del Cinema Italia-Aroldo Tieri e l’inaugurazione del vicino anfiteatro con l’intitolazione a Vincenzo Ziccarelli– sottolinea il Sindaco Franz Caruso – rappresentano due momenti chiave della realizzazione di quel progetto che abbiamo portato avanti e che ha come obiettivo quello di restituire dignità, centralità e futuro al nostro centro storico e, nel caso specifico, all’area di Piazza Amendola. Un percorso che abbiamo avviato con la restituzione della stessa piazza ai cittadini, con la sua funzione di cerniera tra il centro storico e la parte nuova della città, e che ora si arricchisce di due nuovi capitoli che segnano la ripresa di alcune attività culturali che avevano subito un’interruzione temporanea e dalle quali scaturirà la nascita di un vero e proprio Hub Culturale che comprende il Cinema Italia-Tieri, l’anfiteatro “Vincenzo Ziccarelli”, la Casa della Musica” e il Liceo artistico e musicale “Lucrezia della Valle”.

E tutto questo perché “riGenerare è cultura”, come recita il claim che abbiamo scelto per il lancio dell’iniziativa. Abbiamo utilizzato – ha proseguito Franz Caruso - in modo strategico le risorse di Agenda Urbana per costruire un modello di rigenerazione capace di diventare un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno. Il centro storico non è più un problema da gestire, ma una risorsa straordinaria da valorizzare e rilanciare. L’intitolazione dell’anfiteatro alla memoria di Vincenzo Ziccarelli rafforza ulteriormente il legame tra passato e futuro e rappresenta la volontà, forte, di saldare un debito di riconoscenza della città di Cosenza nei confronti di uno dei suoi figli migliori di cui in molti, in passato, si erano dimenticati. Vincenzo Ziccarelli è stato, a pieno tiolo, una delle espressioni più alte della cultura e della drammaturgia del nostro tempo, il cui impegno di straordinario e instancabile uomo di teatro e di intellettuale ha meritato l’apprezzamento ben oltre i confini regionali ed il riconoscimento dei maggiori teatri italiani che hanno avuto la fortuna di ospitare gli allestimenti delle sue opere più conosciute».

Il Programma Il programma della giornata del 16 aprile prevede, al mattino, una sorta di prologo al clou del pomeriggio. Alle ore 9,30, in Piazza Amendola, l’esibizione della Big Band del Liceo Artistico “Lucrezia della Valle” cui seguiranno, alle ore 10,00, i saluti istituzionali. Alle 10,30 prevista una passeggiata culturale da Piazza Amendola al Cinema Italia-Tieri fino all’anfiteatro. La giornata sarà arricchita da una estemporanea di pittura cui parteciperanno gli studenti del Liceo artistico “Lucrezia della Valle” e della scuola primaria “Emma Tavolaro” di via Milelli (Istituto comprensivo Zumbini).

Alle 11,30 il Gran finale della Big Band del Liceo Artistico “Lucrezia della Valle” cui farà seguito la premiazione delle opere dell’estemporanea di pittura che saranno giudicate da una giuria composta dalla direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri, Marilena Cerzoso, dall’artista Luigia Granata e dalla giovane pittrice Giorgia Cerchiara. Nel pomeriggio, alle ore 18,00, prevista l’intitolazione dell’Anfiteatro a Vincenzo Ziccarelli con l’intervento del Sindaco Franz Caruso e alle 18,30 la riapertura del Cinema Italia-Tieri cui seguirà la proiezione del film “Benvenuti in Campagna”, la commedia di Giovambattista Avellino interpretata da Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico.

La prima proiezione è gratuita. Prenotazioni disponibili sul sito www.cosenzacinema.it . Il Cinema Italia-Tieri Il Cinema Italia, affidato alla gestione della “Multicinema Citrigno Group”, riaprirà inizialmente con una capienza di 300 posti in platea; successivamente sarà resa disponibile anche la galleria, per un totale complessivo di 420 posti. Sono stati effettuati importanti lavori di ammodernamento della struttura, che oggi è dotata di proiettori digitali di ultima generazione, impianto audio Dolby Surround 7.1 e biglietteria automatizzata, con possibilità di acquisto anche online. Il Cinema Italia fu, dopo i lavori di ristrutturazione, inaugurato nuovamente il 27 ottobre del 2001 con un concerto della grande Ornella Vanoni, mentre l’8 ottobre 2008 venne intitolato ad Aroldo Tieri.

Alla cerimonia, seguita da un foltissimo pubblico, presero parte due ospiti d’eccezione : l’attrice Giuliana Lojodice, inseparabile compagna di Aroldo Tieri, nella vita come nella scena che li ha visti recitare insieme per 40 anni, e l’ex Presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti, legato da lunga amicizia con il grande attore di Corigliano Calabro. L’Anfiteatro L’anfiteatro è stato attrezzato attraverso la realizzazione di un sistema di sedute in cemento per conferire alle stesse sedute una finitura materica compatta, levigata ed esteticamente qualificante.

Ogni seduta è stata integrata con una strip Led incassata per fornire leggera illuminazione diffusa nella parte inferiore e, sul lato, per le sedute in adiacenza ai camminamenti inclinati, con un corpo illuminante a illuminazione diffusa. Inoltre, in aggiunta ai corpi illuminanti integrati nelle sedute, è stata prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione dell’area esterna oggetto di riqualificazione, mediante l’installazione di pali di Illuminazione di design a tecnologia LED.