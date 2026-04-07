Dopo anni di attese, rinvii e cantieri, il sipario del Cinema Italia “Aroldo Tieri” si prepara a rialzarsi. La data fissata è quella del 16 aprile a tre anni dall’affidamento. Negli ultimi anni, il Cinema Italia è stato il protagonista di false partenze. L’ultimo ostacolo, in ordine di tempo, ha riguardato le scale esterne. I vigili del fuoco, infatti, durante i primi sopralluoghi, avevano infatti rilevato l’inadeguatezza della scala originaria rispetto alle norme di sicurezza, impedendo l’apertura.

Ora, superato l’ostacolo e trascorsa la stagione invernale, la struttura è finalmente pronta e sarà gestita da Giuseppe Citrigno. L’obiettivo resta quello già delineato negli anni precedenti: restituire al “Tieri” una doppia anima, cinematografica e teatrale, con una programmazione che tenga insieme proiezioni, spettacoli e iniziative culturali.