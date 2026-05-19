Ritornano le giornate gentili e ritorna anche il Cosenza Vecchia Slam, l’iniziativa che, periodicamente, anima Cosenza Vecchia, radunando artisti, buone pratiche e discorsi profondi nella bellissima cornice di piazza Tommaso Ortale, nel quartiere San Gaetano, a due passi dall’Arenella. Appuntamento sabato 23 maggio dalle ore 12 al tramonto.

Organizzata da Aghia Sophia Fest che, nei giorni 26 e 27 giugno prossimi, si appresta a celebrare la sesta edizione del suo festival estivo, sempre nell’area dei Bocs Art, luogo bisognoso di grande cura e attenzione. Per questa ottava edizione, ancora una volta la Palestina al centro, il dramma di un popolo di cui non si deve mai smettere di parlare affinché il mondo non dimentichi le atrocità ancora in atto. Un momento di riflessione, ma anche di gioia, perché l’orrore si combatte a colpi di comunità.

Una lunga giornata che inizierà attorno a mezzogiorno con il morning dj set di Marco Bamba e il laboratorio collettivo per bambinə “From the river to the sea”, dedicato al tema del mare, uno spazio, troppo spesso teatro di tristezza e conflitto, che ha bisogno di essere nuovamente risignificato. Poi, lo Slam ospiterà il laboratorio di cucina palestinese di Chef Alì, cuoco palestinese di stanza in Italia, nonché il secondo torneo di scacchi, dedicato al Centro Storico, organizzato dall’ASD “Gioacchino Greco” di Cosenza.

Nel secondo pomeriggio, invece, l’atteso talk con Dalia Ismail, giornalista indipendente e nota attivista con la quale Antonio Viteritti della Global Sumud Flotilla Calabria discuterà a proposito di genocidio, comunicazione e militanza. A chiudere l’intensa giornata l’evocativa e impattante performance dell’artista Paola Daniele, intitolata “Genocidio. Il nostro sangue non tace”.