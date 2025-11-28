La serata sarà accompagnata dalle Sinestesie Musicali curate da Luigi Maletta, per un’esperienza sensoriale che unisce suoni, sapori e racconti del territorio. La moderazione dell’evento è affidata alla giornalista, Alessia Antonucci

Il Comune di Diamante presenta “Mare Divino”, un evento dedicato alla tutela del mare, alla cultura enogastronomica e ai nuovi scenari turistici della costa tirrenica calabrese. L’iniziativa si terrà lunedì 1 dicembre alle ore 17.30 presso il Museo Dac, con ingresso libero.

La giornata rappresenta un’occasione di confronto, divulgazione e partecipazione, grazie a un ricco programma che unisce panel tematici, interventi musicali, degustazioni e showcooking a tema mare. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio costiero attraverso un dialogo aperto tra istituzioni,

associazioni, esperti e comunità locale.

Due panel per raccontare il mare e le sue opportunità

Il primo panel, dal titolo “Mare Bene Comune: tutela, comunità e innovazione”, vedrà la partecipazione di realtà impegnate nella salvaguardia ambientale, che affronteranno temi legati alla riduzione dei rifiuti in mare, alla qualità delle acque e al ruolo dei parchi marini nella protezione degli ecosistemi costieri.

A seguire, il secondo panel “Il Mare del Vino: esperienze, turismo e nuovi scenari per Diamante”, offrirà uno sguardo sul rapporto tra cultura vitivinicola, turismo delle radici e identità territoriale. Docenti ed esperti del settore analizzeranno come il mare possa diventare un valore aggiunto nella narrazione enologica e nello sviluppo turistico della città.

Degustazioni, showcooking e musica: un’esperienza completa

Dalle ore 20.00 il pubblico potrà partecipare a una degustazione guidata a cura di EnoguideEvoguide e a uno showcooking tematico condotto dallo chef Paolo Anselmo, che interpreterà piatti ispirati alla tradizione marinara.

La serata sarà accompagnata dalle Sinestesie Musicali curate da Luigi Maletta, per un’esperienza sensoriale che unisce suoni, sapori e racconti del territorio. La moderazione dell’evento è affidata alla giornalista, Alessia Antonucci.

Un invito aperto alla cittadinanza

“Mare Divino” nasce con l’intento di promuovere consapevolezza e valorizzazione del mare attraverso cultura, confronto e partecipazione. L’appuntamento del 1° dicembre rappresenta un momento significativo per riscoprire il rapporto tra Diamante e la sua identità costiera, proiettando il territorio verso nuove idee e progettualità. L’ingresso è libero e aperto a tutti.