Venerdì 4 settembre torna a Motta di Rovito la Festa Campari. L’appuntamento, giunto alla tredicesima edizione, si svolgerà al Bar Tabacchi “La Villetta”.

La manifestazione è organizzata da Francesco e Nando Panza e prevede una serata dedicata all’aperitivo e alla musica dal vivo.

Aperitivo dalle 18 e musica live

Il programma inizierà alle 18 con un aperitivo accompagnato da una selezione di preparazioni gastronomiche.

La parte musicale sarà affidata a Davide Avallone, che si esibirà dal vivo. Il supporto tecnico e il servizio audio saranno curati da LP Service di Salvatore Loprieno.

Gli organizzatori presentano la manifestazione come un appuntamento di fine estate rivolto agli amici, ai clienti e ai frequentatori del locale. La tredicesima edizione riproporrà anche lo slogan associato alla serata: «Chi arriva ultimo… paga da bere».