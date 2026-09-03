La Bim Bum Rende ha disputato a Catanzaro il primo test della nuova stagione contro il Basket Academy. La formazione guidata da Gianpaolo Ambrico ha ceduto nel punteggio finale, non indicato nel comunicato, dopo avere mantenuto l’equilibrio per oltre due quarti e mezzo dei quattro giocati.

La società ha tracciato un bilancio positivo dello scrimmage, arrivato dopo dieci giorni di preparazione svolti sul parquet del Polifunzionale di Quattromiglia.

La prestazione contro il Basket Academy Catanzaro

Durante la prima parte della partita, la Bim Bum Rende è riuscita a controllare il ritmo e a contenere gli avversari. Secondo la valutazione diffusa dalla società, il test ha fornito le prime indicazioni sulle caratteristiche individuali del nuovo roster e sulla tenuta tattica del gruppo.

Nella parte conclusiva sono emersi alcuni cali legati ai carichi di lavoro sostenuti durante la preparazione e agli equilibri ancora da costruire all’interno di una squadra completamente rinnovata.

In questa fase, lo staff tecnico concentra il lavoro sulla condizione fisica, sull’organizzazione offensiva e difensiva e sull’inserimento dei giocatori nel nuovo sistema.

Il 12 settembre arriva Castrovillari

Il prossimo test è in programma il 12 settembre, quando la Bim Bum Rende affronterà in casa Castrovillari.

La preparazione proseguirà in palestra con l’obiettivo di intervenire sugli aspetti tecnici e tattici emersi durante l’amichevole di Catanzaro e migliorare la condizione fisica del gruppo.