Prosegue con grande successo la 38ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, la storica rassegna che da quasi quarant’anni rappresenta un simbolo per la Calabria e un punto di incontro tra arte, tradizioni e comunità. Dopo il tutto esaurito per lo spettacolo “Meglio stasera!” con Stefano De Martino, il Teatro Costantino Belluscio torna protagonista con due appuntamenti dedicati alla comicità.

Enzo Salvi apre il weekend

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto alle ore 21.30, con ingresso gratuito. Sul palco salirà Enzo Salvi, attore e comico romano conosciuto per il personaggio di “Er Cipolla” e per il suo linguaggio diretto e colorito. La sua comicità trascinante promette di conquistare il pubblico con gag, battute e sketch esilaranti, regalando una serata di puro divertimento.

Gene Gnocchi chiude in bellezza

La rassegna teatrale si chiuderà domenica 24 agosto alle 21.30, sempre a ingresso libero, con Gene Gnocchi. Comico e conduttore dallo spirito irriverente, Gnocchi porterà in scena uno spettacolo che unisce risate e riflessioni, tra ironia pungente e satira sociale. Una performance che promette di coniugare leggerezza e intelligenza in un’unica grande serata.