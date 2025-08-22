L’VIII edizione del Festival delle Candele il 28 agosto porterà installazioni, performance e la celebrazione di Carlo Rambaldi con l’expo di E.T.
Il Festival delle Candele torna ad accendere la magia di fine estate a Corigliano Rossano. L’VIII edizione andrà in scena mercoledì 28 agosto 2025 nello scenario del Castello Ducale, che per una notte spegnerà le luci artificiali per brillare soltanto grazie a migliaia di fiammelle.
Organizzato da Sirius srls in collaborazione con l’Associazione White Castle, l’evento promette un’esperienza sensoriale unica tra arte, musica e performance dal vivo.
L’omaggio a Carlo Rambaldi
Partner d’eccezione è la Fondazione Carlo Rambaldi, che celebra i 100 anni dalla nascita del maestro degli effetti speciali. In esposizione ci sarà una copia in scala 1:1 di E.T., l’alieno diventato simbolo del cinema mondiale.
Il programma
La serata prenderà il via alle 21:30 con il DJ set di Luigi D’Alife, aprendo un percorso tra spettacoli e installazioni artistiche:
- le giocolerie di fuoco della Compagnia Fuoco&Clownerie;
- la Sand Art di Greta Belometti con Fumetti Illuminati;
- mostre e installazioni firmate da Cosenza Comics and Games con l’illustratore Federico Pugliese;
- Light Up, mostra interattiva di Mario Vetere;
- Fumetti fra le Nuvole, con le mongolfiere illustrate da Fabio Franchi;
- Magia al Castello, esperienza immersiva nel mondo di Harry Potter curata da Hydra.
Non mancheranno performance particolari: le caricature di Conce_Art, la statua vivente di Tekla De Marco e le letture dei tarocchi di Antonino Geloso.
Info e biglietti
L’ingresso al Festival ha un costo di 5 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Un’occasione imperdibile per vivere il Castello Ducale in un’atmosfera surreale e suggestiva, sospesa tra luce e immaginazione.