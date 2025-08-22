L’VIII edizione del Festival delle Candele il 28 agosto porterà installazioni, performance e la celebrazione di Carlo Rambaldi con l’expo di E.T.

Il Festival delle Candele torna ad accendere la magia di fine estate a Corigliano Rossano. L’VIII edizione andrà in scena mercoledì 28 agosto 2025 nello scenario del Castello Ducale, che per una notte spegnerà le luci artificiali per brillare soltanto grazie a migliaia di fiammelle.

Organizzato da Sirius srls in collaborazione con l’Associazione White Castle, l’evento promette un’esperienza sensoriale unica tra arte, musica e performance dal vivo.

L’omaggio a Carlo Rambaldi

Partner d’eccezione è la Fondazione Carlo Rambaldi, che celebra i 100 anni dalla nascita del maestro degli effetti speciali. In esposizione ci sarà una copia in scala 1:1 di E.T., l’alieno diventato simbolo del cinema mondiale.

Il programma

La serata prenderà il via alle 21:30 con il DJ set di Luigi D’Alife, aprendo un percorso tra spettacoli e installazioni artistiche:

le giocolerie di fuoco della Compagnia Fuoco&Clownerie;

la Sand Art di Greta Belometti con Fumetti Illuminati;

mostre e installazioni firmate da Cosenza Comics and Games con l’illustratore Federico Pugliese;

Light Up, mostra interattiva di Mario Vetere;

Fumetti fra le Nuvole, con le mongolfiere illustrate da Fabio Franchi;

Magia al Castello, esperienza immersiva nel mondo di Harry Potter curata da Hydra.

Non mancheranno performance particolari: le caricature di Conce_Art, la statua vivente di Tekla De Marco e le letture dei tarocchi di Antonino Geloso.

Info e biglietti

L’ingresso al Festival ha un costo di 5 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni. Un’occasione imperdibile per vivere il Castello Ducale in un’atmosfera surreale e suggestiva, sospesa tra luce e immaginazione.