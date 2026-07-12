La storica manifestazione del Comune di Cosenza è organizzata insieme alla GF Entertainment ed è cofinanziata dalla Regione Calabria. Tutti gli eventi del Festival saranno gratuiti
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Dal 23 al 30 luglio torna a Cosenza il Festival delle Invasioni, la storica manifestazione nata nel 1998 e divenuta, nel tempo, un appuntamento irrinunciabile dell'estate cosentina. Il programma del Festival, con tutti gli appuntamenti dell’edizione 2026, sarà svelato martedì 14 luglio, alle ore 11.00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Sindaco Franz Caruso, il consigliere delegato agli eventi Francesco Turco, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, il dirigente del settore Cultura Giuseppe Bruno, la coordinatrice del Festival Carmela Caligiuri.
La storica manifestazione del Comune di Cosenza è organizzata insieme alla GF Entertainment ed è cofinanziata dalla Regione Calabria. Tutti gli eventi del Festival saranno gratuiti.