Domani mattina sarà il giorno di Federico Coppitelli. L’ormai ex tecnico della Casertana è pronto ad abbracciare il progetto tecnico cosentino propostogli da Fabio Lucioni. Toccherà a lui provare a convincere con la bontà delle sue idee un gruppo di calciatori che non ha alcuna voglia di rimanere in maglia rossoblù, almeno per quel che riguarda i big. Tutti i big, praticamente, hanno dato mandato ai loro agenti di trovare un’altra sistemazione. Riuscirà l’allenatore romano a far cambiare loro idea? Lo staremo a vedere. Domani intanto sarà il suo giorno.

Calciomercato

C’è da registrare l’interesse del Cosenza per il centrocampista del Casarano Antonio D’Alena. Il calciatore classe 1998 ha annunciato qualche giorno fa l’addio dalla squadra pugliese, visto il mancato rinnovo. Lucioni ha già contattato il suo entourage. Sul tavolo una proposta biennale. Per quel che riguarda le uscite invece, nelle ultime ore è la Reggiana la squadra che si è fatta avanti per Aldo Florenzi. Mister Tesser vorrebbe il centrocampista sardo. Per ora solo un sondaggio, ma l’interesse è concreto e forte.

Ritiro

Per quel che riguarda il prossimo ritiro. La sede dovrebbe essere San Giovanni in Fiore. La squadra, da quel che trapela, si ritroverà in città martedì per una prima fase di visite medice e test. Poi da sabato prossimo, 18 luglio, trasferimento in Sila dove rimarrà fino al 31 luglio.