Il 21 agosto incontri dalle 18.30 in Piazza Libertà e concerto finale di Adriano Bono alle 22.30 in Largo Orto Sacramento

Il Festival delle Migrazioni arriva venerdì 21 agosto a San Sosti con una giornata dedicata alla questione palestinese, alle testimonianze, all’accoglienza e alla musica. Gli appuntamenti della quindicesima edizione inizieranno alle ore 18.30 in Piazza Libertà e proseguiranno fino al concerto serale in Largo Orto Sacramento.

La tappa si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di San Sosti, Vincenzo De Marco, e della coordinatrice del SAI, Anna Maria Calonico.

Subito dopo si terrà l’incontro “L’Inferno di Gaza e la risposta della società civile”, dedicato alla situazione palestinese e alle iniziative promosse dalle organizzazioni civili.

Il confronto sulla questione palestinese

Al dibattito parteciperanno Erminia Rizzi, operatrice legale e socia dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, e l’avvocato Dario Belluccio, anche lui componente dell’ASGI.

Con loro interverranno Roberto Ventrella, attivista della Global Sumud Flotilla, e Alessio Giordano, giornalista di Altraeconomia. La moderazione sarà affidata a Enzo Infantino dell’associazione Per non dimenticare Sabra&Chatila.

L’incontro intende approfondire quanto sta accadendo a Gaza e il ruolo assunto dalla società civile di fronte alla crisi palestinese, attraverso contributi giuridici, giornalistici e testimonianze dirette.

Il libro e la testimonianza palestinese

Alle ore 20 sarà presentato il libro “I Din’t Die Di” con il giovane scrittore palestinese Fares Al Farra. All’incontro prenderà parte anche l’attivista palestinese Ghada Shihadeh, che porterà la propria testimonianza.

Il programma proseguirà con la cena sociale, costruita attorno alla condivisione dei piatti preparati dagli ospiti dei centri del Sistema di accoglienza e integrazione.

La cena rappresenterà uno dei momenti di incontro diretto tra partecipanti, comunità locale e persone accolte nei progetti SAI.

Adriano Bono chiude la serata con il reggae

La tappa di San Sosti terminerà alle ore 22.30 in Largo Orto Sacramento con “The Reggae Circus” di Adriano Bono.

Il concerto unirà musica e spettacolo, concludendo una giornata durante la quale il Festival delle Migrazioni alternerà approfondimento, testimonianze, convivialità e intrattenimento.

Le prossime tappe del Festival delle Migrazioni

Il calendario comunicato dagli organizzatori comprende anche gli appuntamenti già programmati il 7 agosto a Rota Greca e il 10 agosto ad Acquaformosa.

Dopo San Sosti, il Festival proseguirà il 22 agosto a Vaccarizzo Albanese, il 23 a Cerzeto, il 27 a Bisignano, il 28 a San Benedetto Ullano e il 29 a San Basile. La conclusione è prevista il 30 agosto ad Acquaformosa.

La programmazione musicale prevede Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra il 22 agosto a Vaccarizzo Albanese, Danilo Sacco il 23 a Cerzeto e i Sud Sound System il 27 a Bisignano.

Il 28 agosto sarà la volta di Mimmo Cavallaro a San Benedetto Ullano, seguito dai Folkabbestia il 29 a San Basile e dai Modena City Ramblers nella serata conclusiva del 30 agosto ad Acquaformosa.