E’ saltato, almeno per il momento, l’affare tra Cosenza e Vicenza per Massimo Zilli. La trattativa è durata qualche giorno e sembrava potersi concludere per il meglio, con il ritorno dell’attaccante in quella Serie B vinta nella passata stagione con il Frosinone. Invece, il lungo tira e molla, si è concluso con una fumata grigia, tendente al nero.

Che futuro per Massimo Zilli?

Il classe 2002 non ha nessuna intenzione di rimanere a Cosenza e la società vorrebbe monetizzare la sua cessione. L’offerta del Vicenza però non ha convinto Lucioni che ha rilanciato provando ad ottenere di più sia su parte fissa che su bonus futuri. Il diniego di Zamuner, ds dei veneti, è stato però netto. E quindi ora Zilli rischia di rimanere sul groppone al Cosenza con l’entourage del calciatore fortemente contrariato per l’esito della trattativa, visto che la garanzia data al calciatore è stata finora sempre quella della cessione. Con i biancorossi la storia sembra chiusa, anche se le strade e le storie del calciomercato, spesso sono imprevedibili. Bisognerà capire se da qui al 1° settembre, giorno di chiusura del calciomercato, verrà fuori qualche altra offerta per il centravanti o se il Cosenza dovrà gestire un problema in più.