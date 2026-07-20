L'iniziativa nasce dalla volontà di ripercorrere le tappe storiche di quelle giornate del 2001 e di analizzarne l'impatto a lungo termine sulla politica globale e sui movimenti sociali

A 25 anni dai drammatici eventi del G8 Genova, l’associazione Filorosso organizza per la serata di oggi, 20 luglio, un incontro pubblico a Rende. L'iniziativa nasce dalla volontà di ripercorrere le tappe storiche di quelle giornate del 2001 e di analizzarne l'impatto a lungo termine sulla politica globale e sui movimenti sociali. Ad un dibattito seguirà lo spettacolo teatrale “A 20 anni – Cronache di inizio millennio dal G8 di Genova” di Alessio Di Modica presso l’Anfiteatro Polifunzionale.

Il comunicato diffuso dagli organizzatori sui social rievoca la cronologia di quella settimana, a partire dal 19 luglio 2001, giornata caratterizzata dal corteo pacifico per i diritti dei migranti. I giorni successivi videro un radicale mutamento dello scenario: il 20 luglio fu segnato dagli scontri e dalla morte di Carlo Giuliani, seguito il 21 luglio dalle violenze all'interno della scuola Diaz e del carcere di Bolzaneto.

«Genova ci ha segnato per sempre. Siamo stati sconfitti militarmente ma non politicamente» si legge nella nota di Filorosso, che sottolinea l'attualità delle tesi sostenute all'epoca dal movimento no-global. L'incontro di stasera si propone come un momento di bilancio critico. Secondo i promotori, le previsioni avanzate dal movimento nei primi anni Duemila si sono verificate nel contesto macroeconomico attuale. In particolare citano il modello economico e la geopoltica globale.

Nel primo caso il sistema neoliberista viene individuato come causa dell'ampliamento del divario tra fasce di popolazione e della concentrazione della ricchezza. Nel secondo, gli attentati dell'11 settembre 2001 e i successivi sviluppi internazionali hanno aperto la strada a una condizione di instabilità geopolitica permanente. L'appuntamento è fissato per questa sera a Rende, offrendo uno spazio di discussione aperto a quanti intendono approfondire le conseguenze storiche del G8 Genova a un quarto di secolo di distanza. Parteciperanno Nicola Fratoianni (segretario Sinistra Italiana), Luca Casarini (Mediterranea Ong), Angela Mauro (giornalista) e Walter Massa (presidente ARCCI).