Dopo il trionfale debutto del 14 maggio all’Arena di Verona, i Pooh arrivano con “POOH 60 – La nostra storia”, il prossimo 27 agosto all’Arena dei Cedri, sul Lungomare Giorgio Perlasca di Santa Maria del Cedro con il tour celebrativo.



La storica formazione italiana, protagonista di sessant’anni di successi e tra i nomi più rappresentativi della musica leggera nazionale, sta attraversando le principali location italiane con uno spettacolo-evento che ripercorre l’intera carriera artistica della band attraverso i brani che hanno segnato generazioni di pubblico. Dopo il grande successo registrato nella prestigiosa cornice veronese, il tour farà tappa anche in Calabria per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026.



L’evento del 27 agosto concluderà la programmazione artistica dell’Arena dei Cedri, nuova area spettacoli che sarà allestita nelle prossime settimane con strutture amovibili dedicate ai grandi eventi live. Il nuovo spazio sorgerà sul Lungomare Giorgio Perlasca e si candida a diventare uno dei principali poli dell’intrattenimento estivo del Tirreno cosentino.



La rassegna è curata dal direttore artistico Alfredo De Luca ed è realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro e con il cofinanziamento della Regione Calabria.

Per il pubblico calabrese sarà un appuntamento con la storia della musica italiana: i Pooh porteranno sul palco “POOH 60 – La nostra storia”, uno spettacolo dal vivo di forte impatto emotivo e scenico, capace di celebrare sei decenni di musica, successi e memoria collettiva in una serata che si preannuncia tra gli eventi clou dell’estate 2026.