Presentata la 15esima edizione dell’attesissimo appuntamento dedicato alla tradizione marinara. L’assessore regionale Gallo: «Un’iniziativa intelligente e strategica per promuovere un prodotto identitario, autentico e profondamente legato alla storia e alla cultura del territorio»

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, è intervenuto, oggi, alla presentazione della 15esima edizione del “Fuscaldo, il Festival delle alici del Tirreno Cosentino”, in programma dal 30 luglio al 2 agosto a Fuscaldo Marina.

Hanno preso parte all’iniziativa il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, il consigliere regionale Antonio De Caprio, il festival ambassador, Enzo Barbieri, ed il direttore artistico della manifestazione, Antonio Spaccarotella, unitamente ad altri illustri relatori, ospiti e rappresentanti istituzionali coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il programma della nuova edizione del Festival, che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese, capace di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, con particolare attenzione alla tradizione marinara ed alle celebri alici di Fuscaldo.

Durante il suo intervento, l’assessore Gallo ha voluto rimarcare che «attraverso un altro grande marcatore identitario della Calabria, un prodotto unico e tipico come le alici di Fuscaldo, questo festival rappresenta un’importante occasione per raccontare e valorizzare uno dei territori più belli della nostra regione: la costa tirrenica calabrese. Il Festival delle alici di Fuscaldo è ormai una manifestazione consolidata, che la Regione Calabria ha sostenuto con convinzione nel corso degli anni, perché riteniamo che sia un’iniziativa intelligente e strategica per promuovere un prodotto identitario, autentico e profondamente legato alla storia e alla cultura del territorio».

«Le alici – ha proseguito l’esponente della Giunta Occhiuto -, considerate per lungo tempo il cosiddetto “pesce povero”, hanno rappresentato nei secoli passati un importante strumento di crescita economica e sociale per molte comunità costiere. Oggi, grazie a una nuova valorizzazione fondata sulla qualità, sulla tradizione e sull’enogastronomia, possono continuare a rappresentare un’opportunità di sviluppo anche per le nuove generazioni. Un prodotto che è protagonista di un festival sempre più conosciuto e apprezzato e che, negli anni, ha saputo affermarsi sui mercati nazionali e internazionali. Siamo certi che questo percorso di crescita proseguirà anche in futuro, consolidando le alici di Fuscaldo come uno dei più importanti marcatori identitari dell’agroalimentare calabrese e come simbolo di una Calabria che valorizza le proprie eccellenze e investe sul proprio futuro».

L’assessore Gallo ha poi concluso il suo intervento invitando tutti «a partecipare, a partire dal 30 luglio e nei giorni successivi, al Festival delle alici di Fuscaldo, per scoprire un prodotto straordinario e vivere un’esperienza che unisce cultura, identità, tradizione e promozione del territorio».

Il sindaco Middea entrando nei dettagli dell’organizzazione ha anche sottolineato: «Il Festival delle Alici rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la nostra comunità, un’occasione per celebrare le tradizioni, valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere Fuscaldo come luogo di cultura, accoglienza e identità. All’interno della manifestazione trovano spazio iniziative di grande valore come la Fuscaldo’S Cup, con la storica veleggiata "Bruno Giordano”, che unisce la passione per il mare allo spirito di condivisione e sana competizione, e “Un mare di legalità”, un momento di riflessione e sensibilizzazione sui valori della legalità, del rispetto delle regole e della responsabilità civile, in ricordo del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Il nostro mare è una risorsa preziosa, ma anche un simbolo di libertà, crescita e futuro. Eventi come questi dimostrano come tradizione, cultura ed impegno civile possano convivere, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza autentica e ricca di significato».

«Rivolgo il mio ringraziamento – ha concluso Middea – alle associazioni, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono alla riuscita di questa straordinaria manifestazione. Su tutte la Regione Calabria, l’assessore Gianluca Gallo, il GalPa MariCal e gli altri partners. Invito tutti a vivere il Festival delle Alici ed i suoi eventi con entusiasmo, certi che insieme continueremo a promuovere l’immagine migliore di Fuscaldo».