Domani 23 luglio prende il via la nuova edizione della rassegna dedicata ad appartenenza, restanza e ritornanza. In programma una passeggiata artistica nel centro storico, lo spettacolo di Scena Verticale e il concerto di Dargen D'Amico

Prende il via domani, giovedì 23 luglio, l'edizione 2026 di Invasioni, il festival che torna ad animare il centro storico di Cosenza con un programma dedicato al tema "Radici", declinato attraverso i concetti di appartenenza, restanza e ritornanza. La prima giornata proporrà un percorso che unisce arte contemporanea, teatro, musica e valorizzazione del patrimonio storico della città.

Ad aprire il programma, dalle 19 alle 20.30, sarà "Walking in the Old City", un itinerario esperienziale ideato da EllebiLab in collaborazione con Ellebi Galleria e Dimora d'Arte. Il percorso partirà dal Palazzo della Provincia, negli spazi del Cosenza Open Incubator (COI), per attraversare i vicoli del centro storico facendo tappa in alcuni luoghi simbolo della città, tra cui il Caffè Telesio, Panestorto, Osacuca, il Mudaba e J'Adore.

Il filo conduttore della passeggiata sarà rappresentato dalle opere di Federico Arcuri, la cui mostra personale alla Galleria Ellebi accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul rapporto tra l'uomo e gli spazi urbani contemporanei.

Alle 21, nella Villa Vecchia, spazio al teatro con "Le tre cicoriane", spettacolo di Scena Verticale interpretato da Dario De Luca. L'opera affronta i temi dell'identità, della memoria e del legame con il territorio, in sintonia con il concept scelto per questa edizione del festival.

Il momento centrale della serata sarà il concerto di Dargen D'Amico, in programma alle 22 in Piazza XV Marzo. Il cantautore, rapper e produttore porterà sul palco alcuni dei suoi brani più conosciuti, da Dove si balla a Onda Alta, insieme ai pezzi del suo repertorio più recente.

La prima giornata di Invasioni si concluderà a mezzanotte con un Dj Set nella Villa Vecchia, pensato per accompagnare il pubblico fino a notte fonda e chiudere la serata inaugurale all'insegna della musica e della socialità.