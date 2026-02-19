Occasione unica per i fedeli di avvicinarsi al santo e di ispirarsi alla sua vita di povertà, umiltà e amore per la natura

L’Arcidiocesi di Rossano Cariati è pronta a vivere un momento di grande spiritualità e gioia. Le reliquie di San Francesco d’Assisi, il santo patrono d’Italia, saranno accolte in Diocesi il 23 febbraio 2026 per un pellegrinaggio speciale, in occasione dell’VIII Centenario del Transito del Santo avvenuto il 3 ottobre 1226.

L’apertura ufficiale del “Particolare Anno di San Francesco”, indetto da Papa Leone XIV insieme ai Ministri Generali della Famiglia Francescana, con la concessione dell’indulgenza plenaria, è stata celebrata in diocesi l’11 febbraio scorso a Terranova da Sibari nella comunità francescana con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Aloise, alla presenza del Ministro Provinciale di Calabria, fra Mario Chiarello, del Padre Guardiano fra Gaetano, del Padre Parroco fra Gaetano Paolo, dei religiosi e delle religiose, delle fraternità francescane del territorio.

Tale anno giubilare speciale è un invito a seguire l’esempio del Santo, diventando modelli di vita cristiana e testimoni di pace. In tal contesto si inserisce la peregrinatio Terra del Transito, il cui programma sarà scandito da momenti di preghiera, musica e testimonianza. L’arrivo delle reliquie di San Francesco, sarà un’occasione unica per i fedeli di avvicinarsi al santo e di ispirarsi alla sua vita di povertà, umiltà e amore per la natura e per chiedere la sua intercessione per la nostra comunità.

PROGRAMMA DELLA CELEBRAZIONI. Giorno 23 febbraio Cattedrale: - ore 17:00 Accoglienza delle reliquie - ore 18:00 Celebrazione eucaristica presieduta da S. E. l’Arcivescovo Monsi Maurizio Aloise - ore 21:00 Incontro testimonianza - serata delle famiglie, a cura della pastorale familiare diocesana. Giorno 24 febbraio Cattedrale - ore 8:00 Lodi e Santa Messa - Partenza per Mirto Crosia - ore 10:30 arrivo e accoglienza nella Chiesa Giubilare di San Francesco e incontro con i bambini delle scuole di primo grado - Ore 16:00 incontro con tutti i genitori e bambini - ore 18:00 Santa Messa - ore 21 Preghiera con il coro giovani “Carlo Acutis” e la pastorale giovanile diocesana.

Giorno 25 febbraio Chiesa giubilare di San Francesco Mirto Crosia - ore 8:00 Lodi e Santa Messa - ore 10 Visita ospedale area urbana Rossano scalo ed incontro con gli ammalati e operatori sanitari In Cattedrale - ore 11:00 incontro letterario sui testi di San Francesco con studenti del liceo “San Nilo” e amici della letteratura classica. - Ore 16:30 incontro con le aggregazioni laicali - ore 18:00 Santa Messa - ore 21:00 Recital su San Francesco Incontro con la diocesi a cura del gruppo teatrale della cattedrale Giorno 26 febbraio - Cattedrale ore 8:00 Lodi e Santa Messa e partenza per il monastero di Sant’Agostino in contrada Piana Vernile nell'area urbana di Rossano - Ore 10:00 catechesi di Padre Mario Chiarello ministro provinciale dei frati minori di Calabria - ore 11:30 celebrazioni eucaristica - ore 15:15 canto dell’ora Nona - liturgia di saluto e partenza delle reliquie.