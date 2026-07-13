Un viaggio tra sapori, storie, tradizioni e paesaggi che raccontano l’anima più autentica della Calabria
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La montagna calabrese si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati al mondo del vino e delle eccellenze agroalimentari. Sabato 25 luglio 2026, dalle ore 19, il Brillo Parlante di Lorica ospiterà una nuova edizione di “Vignaioli in Alta Quota”, un evento che negli anni è diventato molto più di una semplice degustazione: è un viaggio tra sapori, storie, tradizioni e paesaggi che raccontano l’anima più autentica della Calabria.
L’altopiano della Sila, con i suoi boschi secolari, i laghi e il clima unico, offre una cornice straordinaria per un’iniziativa che celebra il lavoro di vignaioli e produttori agricoli impegnati ogni giorno nella tutela del territorio. Qui il vino è diventato una sfida è un’eccellenza, un patrimonio di cultura e tradizioni, il frutto di competenze antiche, innovazione, rispetto dell’ambiente e amore per la propria terra.
L’iniziativa del Brillo Parlante nasce proprio con questo obiettivo: promuovere, valorizzare e mettere in rete aziende vitivinicole e agricole che hanno scelto la qualità, l’autenticità e la sostenibilità come valori fondamentali. Un’occasione per far conoscere ai visitatori produzioni che raccontano una Calabria diversa, capace di affermarsi attraverso il gusto, la biodiversità e la forza delle proprie identità locali. La manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica. Sempre più viaggiatori scelgono infatti esperienze che uniscono natura, enogastronomia e cultura, e la Sila si conferma uno dei luoghi simbolo di questa nuova idea di turismo: lento, consapevole e profondamente legato ai territori.
A rendere ancora più significativo l’appuntamento è il suo risvolto solidale. Come nelle precedenti edizioni, parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, a testimonianza di come la valorizzazione del territorio possa andare di pari passo con l’attenzione verso la comunità. Parteciperanno all’evento esponenti delle associazioni e le istituzioni pubbliche. “Vignaioli in Alta Quota” è, dunque, un invito a scoprire il meglio della montagna calabrese attraverso i suoi vini, i suoi prodotti e le persone che ogni giorno ne custodiscono l’identità. Un brindisi alla Sila, alle sue eccellenze e a una Calabria che continua a crescere puntando sulla qualità, sulla cultura e sulla bellezza dei suoi paesaggi. Raffaele Piccolo