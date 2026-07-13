La Provincia di Cosenza ha investito 1,17 milioni. Il presidente Faragalli: «La sicurezza degli studenti non è una voce di bilancio, ma una responsabilità verso il futuro delle nostre comunità»

Si chiude un importante intervento di riqualificazione del patrimonio scolastico provinciale. Sono stati completati i lavori di adeguamento sismico e funzionale dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPAA) di Scigliano, ai quali si sono aggiunti i lavori complementari e quelli di ripristino dei locali della cantina, restituendo alla comunità scolastica una struttura più sicura, moderna e pienamente fruibile.

L'intervento principale, del valore complessivo di 1.067.886,19 euro, ha riguardato l'adeguamento sismico e funzionale dell'edificio scolastico, elevandone gli standard di sicurezza e migliorandone le condizioni strutturali.

Durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di completare l'intervento con ulteriori lavorazioni finalizzate alla sistemazione delle aree esterne, indispensabili per assicurare la piena funzionalità del complesso. È stato quindi predisposto un progetto di lavori complementari, per un importo complessivo di 68.099,16 euro, finanziato mediante diverso utilizzo di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, derivanti da economie accertate.

A questi si sono aggiunti gli interventi di ripristino dei locali della cantina a servizio dell'istituto, finanziati con fondi di bilancio per 36.206,52 euro. Le opere hanno interessato il recupero degli ambienti interni, compromessi da fenomeni di umidità che avevano provocato il deterioramento degli intonaci, delle finiture murarie, dei rivestimenti e della pavimentazione del servizio igienico annesso. Gli interventi hanno consentito di eliminare le criticità esistenti, restituendo locali sicuri, decorosi e pienamente utilizzabili.

«Con la conclusione di questi lavori – dichiara il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli – compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico provinciale. Investire nella sicurezza delle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità. Ogni intervento realizzato rappresenta un impegno concreto nei confronti degli studenti, delle loro famiglie, del personale scolastico e dell'intero territorio. Non ci siamo limitati a completare l'adeguamento sismico dell'edificio, ma abbiamo scelto di intervenire anche sulle aree esterne e sui locali di servizio, affinché l'istituto fosse restituito alla comunità nella sua piena efficienza».

«La Provincia – prosegue Faragalli – continua a dimostrare che una programmazione attenta e una gestione responsabile delle risorse consentono di valorizzare le economie disponibili e trasformarle in nuovi interventi utili ai cittadini. È questa la strada che intendiamo proseguire: investire con serietà, visione e concretezza per garantire edifici scolastici sempre più sicuri, funzionali e all'altezza delle esigenze della scuola di oggi».

Il Presidente ha quindi rivolto un ringraziamento ai professionisti e agli amministratori che hanno seguito l'intero iter dell'opera.

«Esprimo il mio sincero apprezzamento al Responsabile Unico del Progetto, ing. Emilio Iantorno, che ha coordinato con competenza tutte le fasi dell'intervento; al Direttore dei Lavori, ing. Giulia A. Morrone, per la professionalità e l'attenzione con cui ha seguito l'esecuzione delle opere; al collaudatore, ing. Piero Farfalla, per il rigoroso lavoro di verifica finale; e al Consigliere provinciale delegato all'Edilizia Scolastica, Antonino De Lorenzo, il cui costante impegno e la continua interlocuzione con gli uffici preposti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato».

Doveroso per Faragalli anche il riconoscimento e i ringraziamenti all’ex Presidente della Provincia, Rosaria Succurro: «Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all'ex Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, sotto la cui amministrazione sono stati avviati gli interventi di adeguamento dell'IPAA di Scigliano. La realizzazione di opere pubbliche di questa portata è il frutto di un lavoro che si sviluppa nel tempo e che richiede continuità amministrativa, programmazione e collaborazione istituzionale. È giusto riconoscere il contributo di chi ha promosso e avviato questo importante percorso, oggi giunto a compimento» ha dichiarato il Presidente, aggiungendo che «quando amministrazione, tecnici e istituzioni lavorano in piena sinergia, i risultati diventano concreti e tangibili per i cittadini».

Con il completamento dell'intervento, la Provincia di Cosenza consolida il proprio programma di investimenti nell'edilizia scolastica, ponendo al centro sicurezza, qualità degli ambienti e valorizzazione del patrimonio pubblico, nella consapevolezza che una scuola moderna e sicura rappresenta una delle condizioni essenziali per la crescita del territorio.