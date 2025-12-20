Il cuore antico di Montalto Uffugo si prepara a trasformarsi in un vero e proprio villaggio natalizio. Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 16:30, prenderà il via la prima edizione de “La Via del Vischio”, un evento pensato per far rivivere la magia del Natale tra le mura del centro storico, coinvolgendo famiglie, cittadini e visitatori in un’atmosfera sospesa nel tempo.

L’iniziativa, che avrà il suo fulcro iniziale in Piazza Francesco De Munno, per poi articolarsi negli angoli più caratteristici del centro storico cittadino, promette un percorso sensoriale e visivo unico. Le strade del centro saranno adornate da luminarie sfavillanti e decorazioni a tema, creando una cornice suggestiva per le numerose attività in programma.

Un programma per grandi e piccini Il cuore dell’evento sarà dedicato ai più piccoli: all’interno della storica Torre Normanna verrà allestita la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine e vivere l’emozione di un incontro ravvicinato con il simbolo del Natale.

Lungo le vie del borgo non mancheranno animazione e ben 12 mascotte, pronte a intrattenere il pubblico con momenti di allegria e l’immancabile area dedicata allo Street Food natalizio. L’evento nasce da una forte volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare il patrimonio culturale e sociale del centro storico.

Questa manifestazione rappresenta un momento fondamentale di coesione e gioia per tutta la comunità. Oltre al percorso della Via del Vischio il visitatore potrà successivamente spostarti nei varia angoli del centro e visitarne le peculiarità, tra cui le proiezioni natalizie presenti sulle chiese cittadine e la mostra dei presepi inaugurata il 7 Dicembre al palazzo della cultura.

Una varietà ampia di percorsi culturali che arricchiranno sicuramente chi deciderà di visitare Montalto Uffugo. A sostenere con forza il valore culturale dell’iniziativa è l’Assessore alla Cultura, Silvio Ranieri, che ha seguito da vicino l’organizzazione dell’evento. Ranieri ha evidenziato come La Via del Vischio non sia solo un momento di svago, ma un’operazione di promozione del territorio: «Vogliamo che il nostro centro storico torni ad essere il cuore pulsante della vita cittadina.

Attraverso la cultura e le tradizioni natalizie, puntiamo a far riscoprire la bellezza dei nostri luoghi anche alle nuove generazioni». Tra le attrazioni più attese, spicca l’“Angolo Kinder”, interamente dedicato ai bambini, e la presenza di postazioni scenografiche per gli amanti della fotografia: un orso gigante e decorazioni artistiche faranno da sfondo ai ricordi di questa prima edizione.

L’appuntamento è dunque per il 21 dicembre alle 16:30: un invito a lasciarsi incantare dalla magia del Natale nel suggestivo borgo di Montalto Uffugo.