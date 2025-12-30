L’evento, dal titolo «Nel cielo della Befana: letture, sogni e racconti per un’Epifania piena di magia», è promosso dall’Amministrazione comunale

Si avvia verso il gran finale il cartellone di Natale in Co.Ro. 2025-2026, che chiude le festività con un appuntamento pensato interamente per i più piccoli. Venerdì 2 gennaio, a Corigliano-Rossano, arriva la Befana con un pomeriggio di storie, sogni e magia dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

L’evento, dal titolo «Nel cielo della Befana: letture, sogni e racconti per un’Epifania piena di magia», è promosso dall’Amministrazione comunale e vedrà protagoniste le bibliotecarie della Biblioteca per bambini e ragazzi Carmine De Luca, pronte ad accompagnare i piccoli partecipanti in un viaggio tra leggende, tradizioni e racconti legati alla notte più attesa dell’inizio dell’anno.

Attraverso letture animate e narrazioni coinvolgenti, la figura della Befana verrà raccontata non solo come portatrice di doni, ma anche come simbolo di rinnovamento, condivisione e speranza. Un’occasione semplice ma preziosa per riscoprire il valore del racconto e della fantasia, in un clima di festa e partecipazione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 2 gennaio 2026, a partire dalle ore 17, presso la Cittadella dei bambini e dei ragazzi in via Bruno Buozzi, a Rossano Scalo. L’ingresso è gratuito e aperto a bambini di tutte le età.

Un pomeriggio pensato per incantare, emozionare e ricordare che il messaggio della Befana resta sempre attuale: donare con il cuore rende tutti un po’ più felici. Un modo dolce e condiviso per salutare le feste natalizie e dare il benvenuto al nuovo anno.