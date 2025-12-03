Mendicino si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno con un calendario che abbraccia storia, creatività e partecipazione. Il Comune ha presentato il Programma Natalizio 2025 – Festa della Seta, un percorso diffuso che accompagnerà la comunità dal 5 dicembre fino all’Epifania, trasformando il paese in un mosaico di tradizioni, incontri e atmosfere tipiche del Natale mendicinese.

Quest’anno l’amministrazione ha scelto una linea che intreccia memoria e innovazione, con attività rivolte a tutte le fasce d’età. I laboratori dedicati ai più piccoli, attivi dal 9 al 15 dicembre, e gli appuntamenti pensati per gli anziani si uniranno a spettacoli musicali, eventi culturali e iniziative di solidarietà che toccheranno diversi luoghi del territorio. Un progetto che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare ciò che rende unico il patrimonio locale.

Tra i momenti più significativi figura la Riaccensione dei forni storici, in programma il 5 dicembre alle 15:00. Un gesto simbolico che riporta alla luce antiche abitudini e antichi profumi, accompagnato dalla distribuzione dei tradizionali “Panettiaddri”, preparati secondo una ricetta che si tramanda da generazioni. Un rito collettivo che ben rappresenta l’identità di Mendicino e il valore culturale che il pane riveste nella vita quotidiana del paese.

Grande attesa anche per il suggestivo Tour dei Presepi nel centro storico, in calendario il 27 e 28 dicembre con due turni – alle 16:00 e alle 18:00. Un percorso che attraversa vicoli, cortili e piccole piazze adornate per le feste, dove presepi artigianali realizzati da cittadini e associazioni raccontano, attraverso materiali e stili diversi, la creatività e la devozione della comunità.

Proprio il coinvolgimento collettivo rappresenta il cuore dell’intero programma. «Un ringraziamento speciale – commenta la sindaca Irma Bucarelli – va alle associazioni, all’Istituto Comprensivo, alla Parrocchia e a tutte le realtà che hanno contribuito con entusiasmo. Mendicino dimostra ancora una volta di essere una comunità viva e generosa. Questo programma nasce da un’energia condivisa che vuole custodire le nostre tradizioni e creare nuove occasioni di incontro».

La sindaca ha ricordato anche l’importanza simbolica della riapertura dei forni storici. «Il pane è il filo che unisce generazioni diverse. Riaccendere quei forni significa far rivivere una memoria collettiva che ci appartiene e che racconta chi siamo», ha aggiunto Bucarelli, sottolineando l’intreccio tra cultura materiale e identità comunitaria.

Il Programma Natalizio 2025 – Festa della Seta si presenta dunque come un percorso che valorizza la bellezza del territorio e la capacità di ritrovarsi, trasformando il mese di dicembre in un tempo di celebrazione, condivisione e riscoperta delle radici. L’Amministrazione invita cittadini e visitatori a partecipare agli eventi e a vivere insieme la magia del Natale mendicinese.