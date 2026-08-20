Il classe 2003 ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù. Il Cosenza rinforza così il reparto offensivo
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Nuovo innesto per l’attacco del Cosenza. Il club rossoblù ha ufficializzato l’acquisizione dall’Ascoli dei diritti alle prestazioni sportive di Filippo Palazzino, classe 2003.
Il calciatore ha sottoscritto oggi un contratto biennale con i Lupi, legandosi quindi al Cosenza per le prossime due stagioni.
L’operazione aggiunge una nuova pedina al reparto offensivo a disposizione della formazione rossoblù e si inserisce nelle mosse del club per completare l’organico.
L’ufficialità è arrivata attraverso una nota del Cosenza Calcio: «L’inserimento di Palazzino rafforza il reparto offensivo dei Lupi. Il club dà il benvenuto a Filippo e gli augura di ottenere grandi soddisfazioni con la maglia rossoblù. Forza Lupi»