Appuntamento il 20 agosto alle 21 in Piazza Palmento. Savino Zaba conduce la quarta edizione dedicata a personalità, cultura e formazione

Belvedere Marittimo ospita la quarta edizione di “Oltre la Bellezza”, in programma giovedì 20 agosto 2026 alle ore 21:00 in Piazza Palmento, nel cuore del centro storico. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Impegno Comune Calabria” con il patrocinio del Comune di Belvedere Marittimo.

Bellezza e personalità

La serata sarà dedicata all’elezione di Miss Belvedere 2026 e di Miss Oltre la Bellezza, titolo introdotto per valorizzare non soltanto l’aspetto estetico, ma anche personalità, capacità comunicative e attitudini individuali delle partecipanti.

La conduzione è affidata al noto volto Rai Savino Zaba, con la direzione artistica di Maria Marino e Fabrizio Berlincioni.

La giuria e l’ospite

A valutare le concorrenti sarà una giuria composta dall’Ing. Teresa Marino, scrittrice pluripremiata, dal make-up artist Salvatore Garbato, dalla giornalista Rai Francesca Pecora e dall’attrice Livia Cascarano.

Ospite della serata sarà Antonio Marino, belvederese DOC e volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a “Uomini e Donne”, che tornerà nella sua Belvedere per prendere parte alla quarta edizione di “Oltre la Bellezza”, aggiungendo un ulteriore elemento di richiamo a una serata fortemente legata al territorio.

Due borse di studio

L’edizione 2026 pone particolare attenzione alla formazione e alla crescita professionale delle partecipanti, attraverso l’assegnazione di due borse di studio. La prima sarà realizzata in collaborazione con Actor’s Planet – Cinema & Theatre Institute; la seconda offrirà l’opportunità di partecipare al programma internazionale Contact Training – London Edition, in programma dal 4 all’8 febbraio 2027. Due importanti occasioni formative pensate per offrire alle vincitrici concrete opportunità di crescita e confronto nel mondo artistico e professionale.

I riconoscimenti

Nel corso della manifestazione saranno inoltre conferiti prestigiosi riconoscimenti alla Prof.ssa Maria Luisa Di Gioia e al Prof. Francesco Valentini, per gli importanti risultati conseguiti in ambito scientifico e accademico.

La Commissione Scientifica, composta dalla Prof.ssa Maria Luisa Di Gioia, dal Prof. Francesco Valentini e dal Dott. Rocco Adduci, assegnerà il titolo di Miss Oltre la Bellezza e un riconoscimento alla proposta più evocativa tra quelle presentate dalle madrine della serata, valorizzandone originalità, contenuti e capacità espressiva.

Musica e sfilate

Il programma sarà arricchito dalle esibizioni musicali degli Elettro Tarantella e dalle performance del corpo di ballo della Ballet Studio, in una cornice capace di coniugare spettacolo, eleganza, musica e cultura.

Grande attenzione sarà riservata anche allo stile: le concorrenti sfileranno con gli abiti dell’Atelier Anyway di Grisolia Lido e indosseranno gioielli Spadafora – Gioielleria Elite, che contribuiranno a impreziosire ulteriormente la passerella.

Talento e formazione

Con la sua quarta edizione, “Oltre la Bellezza” rinnova l’obiettivo racchiuso nel suo stesso nome: andare oltre la dimensione puramente estetica per mettere al centro la persona, il talento, la formazione, la cultura e le competenze, valorizzando al tempo stesso le eccellenze e l’identità del territorio.

Una serata di bellezza, cultura, spettacolo e opportunità, nella suggestiva cornice del centro storico di Belvedere Marittimo.