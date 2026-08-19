Dopo il successo delle serate con Aiello e Sal Da Vinci, l’Arcella Open Air si prepara al suo ultimo appuntamento. Domani, 20 agosto, sarà Fiorella Mannoia a chiudere il festival con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, un progetto dedicato alla musica e alle parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Un finale di grande intensità, affidato a una delle interpreti più amate della musica italiana, in un concerto che riporta sul palco le atmosfere di Anime Salve, l’ultimo album di inediti di De André, reali

DANILO D'AURIA

zzato insieme a Fossati, accanto ad altri brani che hanno segnato la storia dei due cantautori.

Straordinario successo

L’appuntamento con Fiorella Mannoia arriva dopo due serate che hanno dato una prima, importante conferma alla scommessa dell’Arcella Open Air.

Dopo i concerti di Aiello e Sal Da Vinci sono stati infatti numerosi i commenti e le recensioni positive lasciate dal pubblico sui social, non soltanto per gli spettacoli, ma anche per l’organizzazione delle serate e, soprattutto, per la location scelta per ospitare il festival.

Panorama mozzafiato

Un’area panoramica affacciata sul Golfo di Policastro, nei pressi del Palazzo dei Principi Lanza, dalla quale lo sguardo incontra la baia di San Nicola Arcella, Torre Crawford, l’Isola Dino e il profilo della costa. Una cornice che ha sorpreso molti degli spettatori arrivati anche da fuori territorio e che ha trasformato il concerto in un’esperienza che va oltre la musica.

Promozione territoriale

Un riscontro che si è tradotto anche in un dato particolarmente significativo: dopo la serata di Sal Da Vinci diversi spettatori hanno scelto di acquistare il biglietto per il concerto di Fiorella Mannoia, proprio dopo aver vissuto personalmente l’esperienza dell’Arcella Open Air.

È forse questo uno dei risultati più belli di questa prima edizione: aver fatto scoprire un nuovo luogo per la musica dal vivo e aver dimostrato che San Nicola Arcella può accogliere grandi eventi in una location capace, da sola, di aggiungere emozione allo spettacolo.

L’ultimo capitolo

Domani sera la voce di Fiorella Mannoia, le canzoni di De André e Fossati e il panorama di San Nicola Arcella accompagneranno il pubblico nell’ultima notte dell’Arcella Open Air.

Un finale che si preannuncia tra i momenti più suggestivi dell’intero festival.