La rassegna, giunta alla IV edizione, torna oggi e domani al Parco del Cavallo con Sasà Calabrese e il Duo Gallone. Visite guidate musicali, omaggi a Rino Gaetano e Pino Daniele, show cooking e la Festa di Fine Estate

Dopo il successo degli appuntamenti di inizio agosto, #sibariinprogress, lo spettacolo della cultura si prepara al gran finale. La rassegna, giunta alla IV edizione, torna infatti questo weekend al Parco del Cavallo di Sibari con due giornate dedicate all’incontro tra archeologia, musica ed enogastronomia.

Ideata e fortemente voluta dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma e finanziata dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, la manifestazione ha già registrato una straordinaria partecipazione di pubblico. Dal 1° al 10 agosto, per dieci giornate consecutive, il sito archeologico è diventato un palcoscenico a cielo aperto, ospitando 10 strepitosi concerti e facendo registrare un sold out dopo l’altro.

Ora l’appuntamento è fissato per il 29 e 30 agosto, con gli ultimi due eventi di un’edizione che anche quest’anno ha saputo coniugare la valorizzazione del patrimonio archeologico con la musica e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Dopo la full immersion di inizio agosto, caratterizzata dai concerti delle tre sezioni del Magna Graecia Jazz Fest, Sybaris Folk e Sibaris Arte, che hanno visto protagonisti l’Orchestra Filarmonica della Calabria con Dave Schroeder, Raphael Gualazzi, Benito Gonzales, il trio di Pete Roth con ospite Bill Bruford, i Nero a metà Experience, gli straordinari Neri per caso, la raffinata Karima, il celebre trombettista Enrico Rava, il carismatico Raiz e gli Avion Travel, la rassegna realizzata in joint venture con il XXV Peperoncino Jazz Festival propone dunque un ultimo weekend da non perdere.

Si parte oggi, sabato 29 agosto, alle ore 19, con la possibilità di visitare il parco archeologico accompagnati dall’archeologo Marco Pallonetti, che racconterà la storia dell’antica Sybaris e delle due città, Thurium e Copia, sorte successivamente sulle sue rovine. La visita sarà accompagnata anche dalla musica e dal personale tributo a Rino Gaetano, attraverso il progetto “Rino Gaetano: il poeta controvento” firmato da Sasà Calabrese, artista considerato da anni uno dei cantautori più originali e profondi della Calabria.

Calabrese di nome e di fatto, nato e residente a Castrovillari, Sasà si definisce un autodidatta, anche se il suo percorso di formazione è stato tutt’altro che improvvisato. «Sono musicista per scelta consapevole, ma ho seriamente rischiato di fare l’ingegnere!», ama scherzare. È un abile polistrumentista, un raffinato autore di testi e un cantante dalla voce calda e profonda, che nel tempo ha conquistato un ruolo di primo piano nel panorama musicale italiano grazie a numerose e prestigiose collaborazioni con artisti di rilievo, tra cui Marco Tamburini, Joe Amoruso, Gigi Cifarelli, Cristal White, Max Ionata, Dan Kinzelman, Eric Daniel, Mike Applebaum, Luca Aquino, Joe Barbieri, Gegè Telesforo, Beverly Lewis, Geoff Westley.

Numerose anche le collaborazioni in ambito pop, con Federico Zampaglione, Linda Valori, Jenny B, Simona Bencini, Mario Venuti, Rossana Casale, Pierdavide Carone, Enrico Ruggeri, Fausto Mesolella, Amedeo Minghi, Roy Paci, solo per citarne alcune.

Reduce dagli importanti successi ottenuti in tutta Italia con l’album pubblicato dalla Picanto Records “Conserve”, vincitore del Premio Nazionale Musica d’Autore BitontoSuite e del Premio Musica Teatro Franz, oltre che finalista al Premio Tenco nella categoria “Miglior Opera Prima”, Sasà Calabrese è stato inoltre semifinalista della Sezione Musica del Premio Fabrizio De Andrè dello scorso anno.

Da più di un decennio è membro stabile della formazione di Mariella Nava e vanta anche una fortunata collaborazione con la mitica “Signorina Silvani” di Fantozzi, la straordinaria attrice Anna Mazzamauro, che lo vuole al suo fianco sul palco nelle sue performance nei più importanti teatri d’Italia e d’Europa. A Calabrese ha inoltre commissionato la scrittura della colonna sonora di due apprezzate commedie: “Divina” e “Belvedere". Due donne per aria”.

Nel corso del pomeriggio dedicato all’incontro tra musica e archeologia, Calabrese proporrà al pubblico il suo personale omaggio a uno dei cantautori più amati della storia della musica italiana, presentando il progetto “Pino Daniele: la voce del Mediterraneo”.

Al termine della visita guidata musicale, alle ore 20, spazio allo show cooking firmato Vinitaly and the City – Follow Up Calabria, con lo chef Federico Valicenti del ristorante Luna Rossa di Terranova di Pollino e Pietro Claudio Labanca del pastificio Caterina di Lagonegro.

La serata proseguirà alle 22 con la Festa di Fine Estate e il concerto delle Ragazze del Paese accanto.

La stessa formula sarà riproposta anche domani, domenica 30 agosto. Alle ore 19 è in programma la visita guidata musicale, questa volta affidata al duo composto da Piero Gallina e Checco Pallone. A seguire, l’ultimo appuntamento enogastronomico targato Vinitaly and the City – Follow Up Calabria, che vedrà protagonisti Francesco Armentano e Catia Corbelli dell’Osteria del Vicolo di Mormanno e il noto pizzaiolo rossanese Daniele Campana.

Questi ultimi due appuntamenti, ai quali sarà possibile accedere come sempre con il biglietto giornaliero di ingresso al parco, al costo di 5 euro, oppure attraverso la PACS Community Card, chiuderanno in grande stile una strepitosa edizione di #sibariinprogress, lo spettacolo della cultura.

La manifestazione si è confermata anche quest’anno tra gli appuntamenti più partecipati e qualitativamente importanti dell’estate calabrese, riuscendo ancora una volta a trasformare il patrimonio archeologico di Sibari in un luogo di incontro tra cultura, musica, spettacolo e tradizioni enogastronomiche.