Stasera il Cosenza scende in campo allo “Scida” di Crotone per la 2^ giornata di campionato. Avversario di turno è il Potenza che, al contrario dei lupi, ha iniziato la stagione con un netto successo: 4-1 contro il Casarano.

La probabile formazione del Cosenza

In casa rossoblù, subito chiamata alle armi per gli ultimi arrivati: Energe e Ndow hanno infatti trovato posto nell’elenco dei convocati diramato ieri sera. Entrambi partiranno dalla panchina, pronti a dar supporto nel corso della gara. Per quel che riguarda la formazione, nel 4-3-3 di mister Coppitelli, in porta ci sarà Iliev, titolare designato in attesa di capire il futuro di Pompei. Ciotti dovrebbe tornare sulla linea dei difensori.

Possibile il suo schieramento sull’out di sinistra al posto di un finora poco convincente Giannini. In questo caso conferma per Dametto e Dalmazzi in mezzo alla difesa con Pascalau più di Cogoni a destra. A centrocampo giocano sempre Contiliano, D’Alena e McJannet, una delle poche note positive di Cerignola.

In prima linea Almaviva partirà ancora da sinistra, Achour sarà il centravanti, mentre l’ultima maglia dovrebbe prenderla Palazzino, che è stato provato più volte da Coppitelli nel ruolo di esterno destro d’attacco.