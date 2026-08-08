Appuntamento alle 21.30 con “Rə-l❤️ved”, la sfilata ideata da vintage_bitch_waves. Sul palco anche la Danilo Marco Academy e il DJ set di DJ Filis. Per il pubblico il dress code è “Un tocco di storia”

La moda vintage incontra la danza e la musica per una serata dedicata allo stile, alla creatività e alla riscoperta del passato. È tutto pronto alla Villa Comunale di Rogliano, che sabato 8 agosto, a partire dalle 21.30, ospiterà “✨ Rə-l❤️ved ✨”, la sfilata di abiti vintage curata e ideata da vintage_bitch_waves.

L’iniziativa rientra nel programma della serata estiva promossa dalla Pro Loco di Rogliano e nasce con l’obiettivo di mettere insieme moda, spettacolo e intrattenimento in una cornice capace di coinvolgere il pubblico e trasformare la Villa Comunale nel cuore della notte roglianese.

Una sfilata che racconta storie

“Rə-l❤️ved” non sarà soltanto una passerella di abiti. Al centro dell’evento ci sarà infatti il valore del capo vintage come oggetto capace di conservare memoria, identità e storie personali.

Tessuti, accessori e abiti provenienti da epoche diverse torneranno così a vivere attraverso una sfilata che guarda alla moda del passato anche come possibile risposta alla logica della fast fashion, valorizzando il riuso e l’idea di dare nuova vita a ciò che già esiste.

Ogni capo potrà diventare, quindi, un piccolo racconto: un modo per riscoprire estetiche, materiali e stili che continuano a influenzare la moda contemporanea.

Danza e musica sul palco

A rendere ancora più ricco il programma saranno le esibizioni della Danilo Marco Academy. Allievi e maestri porteranno sul palco le proprie coreografie, aggiungendo alla serata una componente spettacolare fatta di movimento, eleganza ed energia.

Dopo la moda e la danza, spazio alla musica con il DJ set di DJ Filis, chiamato ad accompagnare il pubblico nel corso della serata e a trasformare l’appuntamento in una vera festa sotto le stelle.

“Un tocco di storia”: il pubblico diventa protagonista

La particolarità dell’evento sarà anche il coinvolgimento degli spettatori. Per l’occasione è stato infatti lanciato un dress code dal titolo “Un tocco di storia”.

L'invito è quello di portare con sé un dettaglio vintage, senza necessariamente indossare un intero abito d'epoca. Può essere un capo trovato in un mercatino, una vecchia giacca conservata nell’armadio oppure un gioiello o un accessorio appartenuto alla propria famiglia.

Un piccolo dettaglio sarà dunque sufficiente per entrare nello spirito della serata e contribuire a creare un’atmosfera in cui passato e presente possano incontrarsi.

Una notte tra memoria, stile e comunità

La serata di sabato si presenta così come un appuntamento che va oltre la semplice sfilata: un momento di aggregazione in cui moda, danza e musica saranno gli strumenti per raccontare una diversa idea di bellezza, fondata anche sulla memoria e sulla possibilità di riutilizzare e reinterpretare ciò che appartiene al passato.

L'appuntamento è alla Villa Comunale di Rogliano, sabato 8 agosto alle 21.30, per una notte in cui il vintage tornerà protagonista e la comunità sarà chiamata a partecipare anche attraverso il proprio stile.